勞苦未必功高！工時長、薪水低 8成4上班族覺得苦

2018年09月27日 17:20 工商 劉馥瑜

勞苦未必功高！1111人力銀行今（27）公布，經調查國內逾千名受訪上班族，結果發現，高達8成4的受訪者對現職感到勞苦，兩大主因是「工時過長」及「付出與薪水不成正比」；更有6成7的受訪者曾因工作造成身體不適，包括肩頸僵硬痠痛、焦慮失眠、視力衰退等。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，2017年台灣勞工年總工時達2,035小時，在經濟合作暨發展組織（OECD）中高居第3，在高工時、高壓力、低收入的夾擊下，上班族面臨「雙高一低」的壓力，導致身心俱疲。

根據1111調查，4成6上班族認為自己的工作「勞心又勞力」、4成4覺得自己「勞心居多」，另有1成的人以「付出勞力」為主。

針對詢問現職概況，高達83.87％的受訪上班族覺得勞苦，原因包括「工時過長」（47％）、「付出與薪水不成正比」（46.08％）、「責任重／壓力大」（23.04％），以及「輪班／日夜顛倒」（21.66％）等。

1111調查並指出，6成7的受訪上班族曾因長期工作，出現身體不適的後遺症，交叉分析發現，以「百貨販售」、「醫療／農牧／環境」、「民生服務」3大行業為主，主要不適症狀包括「肩頸僵硬痠痛」、「精神緊繃」、「焦慮失眠」、「視力衰退」及「易偏頭痛」等。

李大華表示，百貨販售從業人員因無法固定休周末，上班時須久站、用餐時間短促，致使專櫃人員普遍有靜脈曲張及腸胃消化不良等毛病；醫護從業人員除了壓力大，加上三班輪值型態，易造成生理時鐘紊亂；民生服務業人員也容易因久站、搬重物造成身體不適，還有燙刀傷或外場客訴等身心壓力，高居工作後遺症的3大行業。

李大華說，為了表揚各行業的辛苦工作者，1111人力銀行今年特別推出「2018最感人的工作者」徵選活動，有公益類、環保清潔人員、門市銷售、餐飲服務、運輸物流、保全警衛、醫護人員、生活服務、新聞媒體、生產製造及其他共11大類，歡迎企業推薦或個人自薦角逐該獎項，請提供300字以上推薦文，描述工作中特殊表現或感人事蹟，經由公開投票及委員評審，就有機會獲得11萬元獎金，報名期間即日起到10月31日截止。

(工商 )