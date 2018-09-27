Su-57將配備高超音速飛彈 可擊落300公里外敵機

2018年09月27日 17:29 中時電子報 江飛宇

俄羅斯的第5代戰機Su-57將會攜帶高超音速飛彈，使它具有遠程獵能力。俄國媒體Pravda.Ru報導，射程超過300公里R-37M飛彈將與Su-57的航電系統整合，並且在未來成為主要武裝。不過R-37M的體積太大了，無法安裝在Su-57的內部彈艙裡，因此攜掛在翼下，雖然會破壞匿蹤能力，但R-37M射程很長，所以影響不大。

防衛世界(defense world)報導，R-37M是R-37的最新升級版本，早期型於1985年投入使用，飛彈全長4.2公尺，直徑40公分，全重600公斤，彈頭重量60公斤，其射程可達到300公里，以往只能安裝在MiG-31這樣的長程攔截機身上，不過Su-57也具備AESA雷達，也有足夠的載重力，因此在修改之後也可以配備。

研發該型飛彈的戰術彈武器公司總經理鮑里斯．奧布諾索夫(Boris Obnosov)證實說：「R-37M將會安裝在Su-57的翼下，它的程已達到400公里，而且飛行速度極高，在接近目標的終端階段已達到6馬赫，幾乎無法反制或躲避。」

據報導，R-37M的主要獵殺目標是高價值的預警管制機（AWACS），它們體積大、速度慢，而且又是提供雷達探測情報的中樞角色。而且因為飛彈射程很長，又是終端自我導引，因此執行獵殺的戰機可以及早脫離戰場不被報復。

俄國國防部只訂購2架Su-57，預計在2020年移交。(圖/蘇愷)

俄國國防部對Su-57的性能很滿意，然而，卻還並不打算大量生產，俄羅斯副總理鮑里索夫(Yuri Borisov)說：「現在不需要加快生產，王牌戰機是有需要時再用。」

俄國國防部只多訂購了2架Su-57，將在2020年部署在高加索的南奧塞梯自治州。

(中時電子報)