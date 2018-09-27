齊豫攜手趙詠華、吳青峰獻唱送愛

齊豫、趙詠華、吳青峰將於11月舉辦慈善音樂會。（回聲演唱會北京場：七語提供）

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齊豫邀趙詠華、吳青峰共襄盛舉的「峰華齊唱」慈善音樂會，將於11月在台北國際會議中心登場，不同於一般慈善活動會先扣除成本，此次演出收入將全數捐助長輩照護機構，成本等費用由齊豫及友人籌募或自掏腰包補足；齊豫去年一次工作彩排時聊起這個想法，正好在一旁的趙詠華立刻報名參加，齊豫感動說：「我暗想準備和她來一段二重唱，唱遍好聽的合唱曲。」

趙詠華表示能以歌聲做善事非常榮耀，「跟隨著齊姊的腳步，我們這些頭腦簡單、但愛唱歌的人能一次又一次用歌聲溫暖大家，感到十分驕傲」；吳青峰則透露，當初接到齊豫邀請，心中第一個想法是「齊姐說什麼就是什麼」：「畢竟我今天能站在這裡唱歌，是齊姐救我的！」青峰表示，齊豫的〈夢田〉及〈橄欖樹〉，是自己能夠唱到現在的原因：「每當我心靈需要時就會剛好聽見齊姊的歌，一而再地支撐我。」

齊豫說：「青峰文藝氣息、平易近人的氣質，還有一股自信的氣場，都讓我覺得很欣賞並好奇再加上創作型歌手本就是我所欽羡的，讓我對他的參與有了好奇和想像，好奇他能配合到什麼程度，也想像著他會和我唱出什麼樣的〈夢田〉或〈橄欖樹〉。」齊豫信心滿滿地說：「對於這兩位歌手，我帶著感謝的心情，期待我們三人之間的火花！」音樂會購票洽大市集交易網或全台7-11及全家超商機台。

(中時 )

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