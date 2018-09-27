新光三越南西店日本商品展 神人級親子丼首發

2018年09月27日 17:38 中時 郭家崴

新光三越台北南西店日本商品展設有扭蛋專區，大人小孩都愛。（粘耿豪攝）

新光三越台北南西店日本商品展有日系配飾專區，商品琳瑯滿目。（粘耿豪攝）

新光三越台北南西店日本商品展，「二郎系ラーメン」魚男氣拉麵，日本直送，每份270元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店日本商品展獨家限定，「DUCK RAMEN EIJI」鴨肉醬油拉麵，每份270元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店日本商品展，「天晴」和牛稻草燒丼飯，超夯商品推薦，每份400元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店日本商品展，「鳥開雞料理專門店」雞排丼，日本必吃推薦，每份270元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店日本商品展，「堂島」王子巧克力蛋糕卷，日本超夯推薦，790元。（新光三越提供）

日本美食超夯，新光三越台北南西店今（27日）起至10月8日在一館9F活動會館舉辦「2018第8回日本商品展」，近30家人氣名物和夢幻系甜點，匯集九洲、北海道、山形、名古屋4大神人級料理、日本直送20大庶民小吃大賞，展期間適逢周年慶10月4日登場，10月9日至21日接著辦韓國商品展，持續以美食強力吸客。

新光三越台北南西店行銷經理李香萩表示，這次日本商品展超過一半店家和商品是全台獨家首發，神人級料理囊括九州宮崎「天晴」日式炭燒、山形縣霸氣料理「二郎系ラーメン拉麵」；札幌「DUCK RAMEN EIJI」鴨肉醬油拉麵以全鴨熬煮高湯及數十種醬油湯底，風味獨特；名古屋「鳥開雞料理專門店」獲日本全國丼飯金賞受賞，被視為日本丼飯霸主，強打親子丼和雞排丼。

庶民小吃大賞中，「薩摩家」炸天婦羅、「濱商」炙燒美乃滋帝王蟹天婦羅，與北海道直送的「近江海鮮食堂」北海道烤甜蝦串、現烤鮑魚串及雪花牛肉串等，都是道地的居酒屋美食。超過10道的日本獨家夢幻甜點，首推1990年創業的大阪老店「堂島」王子巧克力蛋糕捲及香草蛋糕捲，與獨家初登場的「三好柚之家」柚子檸檬派。（飲酒請勿過量）

假日還針對家庭親子客舉辦超人氣卡通見面活動，29日、30日有嚕嚕米見面會，凡參與互動遊戲，有機會獲限量好禮及MOOMIN CAFE餐點招待券；也獨家引進迪士尼x三麗鷗x哥吉拉3大超紅卡通扭蛋機，可收集迪士尼貪食系列、睡眠三麗鷗系列和哥吉拉60周年扭蛋。另，昨起至10月1日同步有KOSE開架商品快閃店，精選琉璃恆久水眼影、VISEE深邃晶曜眼影盒010等彩妝、護髮商品5折起。

活動期間，貴賓卡友當日當店使用skm pay結帳累滿1000元，有機會抽「盛世公主號2019年4月26日出發/2人同行石垣島自主遊3日陽台艙房」價值5萬1800元，限1名，或「台北-東京經濟艙單人來回機票」價值1萬3000元，限3名。

(中時 )