全球港灣論壇落幕 38領袖簽署宣言

2018年09月27日 17:38 中時 柯宗緯

全球港灣城市論壇27日圓滿落幕，超過5500人與會。（柯宗緯攝）

「2018全球港灣城市論壇」27日圓滿落幕，今年規模更勝以往，擴大到65個城市，吸引逾5500人與會；代理市長許立明與37位領袖簽署宣言，建立港灣發展5項共識，更期盼將「港灣論壇」打造國際品牌，每兩年在全球各港灣城市輪流舉辦，延續論壇火炬。

許立明指出，高雄身為台灣最大港灣城市，近年發展文創、數位內容等產業，成為台灣重要經貿特區，開創多元經濟模式，及年輕人就業機會， 相信高雄能扮演帶領台灣下一世紀經濟起飛的引擎。

許立明提到，近年來，高市府不斷走訪各國港灣城市，學習彼此經驗，作為翻轉再造港口參考，港灣城市有共同發展優勢及背景，也面臨相類似問題，期待未來有其他城市接手舉辦全球港灣城市論壇，永續創新、累積經驗。

此次論壇討論港灣創新議題、分享實務經驗，並在水利、醫療、外交面向大有斬獲，菲律賓第波羅參訪滯洪池，越南廣義省取經精緻農業需求，參訪旗山智慧化抗颱溫室設備，印尼棉蘭盼雙邊醫療技術及人才有更深入合作，顯示高雄在打造新南向基地努力上已見成效。

今包括高雄在內38個城市領袖，共同簽署論壇宣言，同意採取與支持下列行動，包括提倡陸地與海洋生態系統的永續環保使用；鼓勵建立宜居與韌性的港灣都市環境；創造創新與包容的港市經濟發展動能；營造安全、參與、活力的港灣城市；深化全球港灣城市之間的相互合作夥伴關係等5項共識。

(中時 )