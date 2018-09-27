促轉會稱 未來已定案會議紀錄將公開

2018年09月27日 17:56 中時 季節

27日十多名政治受難者和家屬造訪促轉會，鼓勵該會要繼續人事清查，促轉會表示，未來將公開已定案的會議紀錄°

27日上午9時，三大政治受難者團體代表造訪促轉會，造訪者包含台灣政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕、理事長陳中統、二二八關懷總會理事長潘信行、二二八基金會董事林黎彩、五十年代白色恐怖案件平反促進會會長藍芸若，受難者張常美、楊國宇，受難者家屬黃秋爽、黃春蘭、林小雲、施又熙，以及台灣北社副社長黃淑純等人。他們帶著先人遺照，共同前往促轉會，為全體工作人員加油打氣，並於現場簽署「物歸原主，奉還東廠名號」的聯合聲明文件，表達對轉型正義遭汙名化的痛心與對促轉會的期待。

聯合聲明中指出，政治受難者及家屬們認為張前副主委的失當言行與輕佻態度十分不妥，應予譴責，但認同促轉會的調查報告指出該事件屬於張天欽個人行為，不會影響促轉會運作。同時，規劃人事清查制度，也明文規範於促轉條例中，本來就是轉型正義應討論的課題。他們不贊成官員措辭不當，但如若促轉會因而畏於社會輿論，不敢再進行人事清查規劃，台灣將持續處在「有受害者，卻無加害者」的荒謬情境，如此一來，不僅真相無法重建、司法不法無法平復，政治受難者及家屬的傷痛無法得到撫平，台灣社會更難以得到和解。

聲明中更是痛斥國民黨不知反省，從二二八及白色恐怖相關檔案中，在在顯示國民黨統治時期，利用特務、間諜及「檢肅匪諜條例」等法律工具，剝奪無數人的生命與財產。中國國民黨不僅是轉型正義所應檢討的對象，許多參與威權壓迫的打手更正在阻撓轉型正義，意圖掩蓋過去的歷史，「加害者竟然成為受害者，令真正的受害者難以忍受。」

對於政治受難者前輩與家屬的鼓勵，促轉會表示銘感於心，卻也痛感歉疚。因為促轉會幾位已請辭同仁的言行失當，讓促轉會蒙羞，讓前輩、家屬和台灣社會失望，更讓轉型正義工作受到重創，促轉會感謝前輩與家屬們對促轉會同仁的支持，聲稱該會絕不會因此而退縮喪志°

同時，促轉會稱以往過於謹慎，未能積極向社會呈現進行中的工作內容，滋生「促轉會四個月什麼都沒做」的誤解。此後，未來將公開已定案的會議紀錄，包含各業務組進行中的工作項目，以及全會近、中、遠程的工作規劃，讓社會大眾了解促轉會正在做什麼、將要做什麼，並且監督促轉會的工作節奏進度，共同完成轉型正義的歷史任務。

(中時 )