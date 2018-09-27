台南市》韓國瑜為蔡育輝拉票？蔡育輝：那是我表弟啦！

前新營市代表會主席魏銘城（右）長相神似國民黨高雄市長參選人韓國瑜，他也是台南市議員蔡育輝的表弟。（莊曜聰攝）

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最近有民眾經常在台南市議員蔡育輝服務處，發現國民黨高雄市長參選人韓國瑜身影，還納悶難道韓國瑜來幫蔡育輝拉票嗎？答案揭曉，原來是蔡育輝的表弟魏銘城，他曾任新營市代表會主席，最近因韓國瑜在高市長選戰中民調節節高升，與韓神似的模樣又成為話題，還有新營區的里長參選人請託是否能站台助選，相當有趣。

55歲的魏銘城在台南縣市合併前，曾經擔任過4屆的新營市代表會代表，也擔任過正、副主席職務，基層選舉經歷豐富，離開政治圈後目前從商，有時會到市議員蔡育輝的服務處串門子，跟助理、工作人員都相當熟悉。

由於近來高雄市長的選情逐漸升溫，國民黨籍的參選人韓國瑜媒體曝光度非常高，魏銘城的長相突然受到關注，出入服務處的民眾都覺得「真的很像！」還頻頻問工作人員「是不是本尊」，工作人員笑說，問的人一多，越看就越像。

被暱稱「新營韓國瑜」的魏銘城說，這幾年頂上髮量變少，為了方便索性就剪成光頭，也方便整理，沒想到竟神似現在正夯的政治人物，對此他酷酷的表示，「應該是韓國瑜像他啦。」

台南市市議員蔡育輝說，魏銘城是他的表弟，選舉期間到了，也會幫他助選拉票，感覺上應該有不錯的加分效果，也有里長參選人希望魏能站台助選，衝衝人氣，蔡育輝說，選舉投票前如果韓國瑜還有機會來台南，會促成2人合照，看看本尊、分身，那個厲害。

(中時 )

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