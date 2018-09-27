體育署公布泳池查核結果 47家不合格

體育署公布今年度全國435家游泳池查核結果，實際查核423家，其中371家合格、47家不合格。（資料照/許素惠攝）

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中時電子報
／台北報導

為了保障消費者權益，督促游泳池業者重視泳池衛生及安全維護，教育部體育署每年游泳旺季前會函請各地方政府依據「消費者保護法」辦理泳池查核作業，今天公布了全國435家游泳池查核結果，經過初查及複查，共有371家業者經營的游泳池合格，合格率為85％，不合格的業者有47家，中有部分是學校合作外包的廠商，必須在限期內改善。

體育運動設施組組長許馨文表示，為了維護泳客消費權益，並落實「兒童及少年安全實施方案」，年度查核績效目標設定為查核率90％以上，根據本年度各縣市政府回報的資料，應查核業者有435家，在有限人力的努力下，實際查核了423家業者，整體查核率為97%，其中371家業者合格、47家不合格，5家業者至今尚未開放，查核率超過原訂年度績效90%的目標。

今年度的查核作業自4月啟動，查核項目包含所在建築物之建管、消防、游泳池衛生、安全設施及合格救生員人數等，不合格的項目當中，如果有損害消費者生命、身體、健康或財產之虞者，各縣市政府得飭令業者限期改善，未於期限內改善者，依消保法第58條處以罰鍰，體育署並請各縣市政府於完成查核後於縣府網站公告未合格名單，作為民眾游泳參考。

民眾想知道那些泳池可以放心運動，體育署官網(https://www.sa.gov.tw) 「主題網站專區/消費者專區」有相關資訊供民眾查詢，各縣市政府網站也能查詢；另外，為了協助業者及縣市政府提供安全的游泳消費環境，體育署也設有救生員授證資訊網站(網址http://www.lifeguard.utaipei.edu.tw )，民眾除了注意前往合格泳池，也要記得下水前做好熱身運動。

(中時電子報)

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