觀護盃》凌晨罰跑奏效 台銀三分火力狂電美國

2018年09月27日 17:46 中時電子報 黃及人

B.戴維斯表現逐漸回穩，卻在第3節提前犯滿畢業。(觀護盃提供)

面對觀護盃首役慘輸台啤16分窘境，台銀總教練韋陳明用最簡單明瞭的方式激勵全隊！靠著凌晨5點就起床罰跑3000公尺刺激，台銀27日徹底發揮三分火力，全場投進12顆三分球，最後以104比75轟垮美國，搶下觀護盃第1勝。

「昨天那支球隊，我不承認那是台銀隊，所以我要求全隊凌晨5點就去海岸邊跑步，甚至連太陽都還沒升起，」韋陳明說，「既然我們經驗與技巧都不好，就用不同方式去激勵他們，我想大家過於依賴兩名洋將，這種心理因素不可取。」

韋陳明強調，在他領軍的台銀，必須堅持不打快就不行的原則，「所以我在每一節，都用不同的組合上場，反正打不好就下來，再換別的人上去，像是今天楊天佑、陳昱瑞及謝宗融等人表現都很不錯，表現甚至比起洋將還好。」

儘管4度回歸SBL的B.戴維斯，27日總算打出不錯的攻守節奏，卻在第3節還剩1分19秒，就因延誤比賽被吹技術犯規，造成5犯離場，幸好陳昱瑞、楊天佑與謝宗融三分外線徹底發威，轉眼幫助台銀擴大領先差距到20分以上。

「由於李維哲至少還需3到4個月恢復時間，所以我才找來上季效力夢想家的楊天佑，希望他發揮過往簡明富在台銀的效果，」韋陳明說，「陳昱瑞則是我希望可以接替我們元老級球員的領袖地位，甚至陳侑昫也有機會可以培養。」

韋陳明更對謝宗融今天可內可外的表現相當讚揚，因為謝宗融不僅能在內線積極拚搶，甚至也投進2顆三分球，「只要宗融努力練好由外而內的打法，我相信他的未來不輸田壘，相信以後他也能對國家對帶來很高的貢獻度。」

(中時電子報)