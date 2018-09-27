《中時晚間快報》政院通過兩岸條例修正 陸資違法來台投資最高罰2500萬

《中時晚間快報》政院通過兩岸條例修正 陸資違法來台投資最高罰2500萬

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中時電子報
綜合報導

◎政院通過兩岸條例修正 陸資違法來台投資最高罰2500萬

為避免陸資違法投資大同案再次發生，行政院院會上午通過兩岸條例第93條之1修正草案。陸資未經許可來台投資罰鍰，由現行新台幣12萬元以上60萬元以下，修正為新台幣5萬元以上2500萬元以下，並得按次處罰至改正為止。

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(中時電子報)

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