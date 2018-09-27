《中時晚間快報》政院通過兩岸條例修正 陸資違法來台投資最高罰2500萬

2018年09月27日 17:47 中時電子報 綜合報導

◎政院通過兩岸條例修正 陸資違法來台投資最高罰2500萬

為避免陸資違法投資大同案再次發生，行政院院會上午通過兩岸條例第93條之1修正草案。陸資未經許可來台投資罰鍰，由現行新台幣12萬元以上60萬元以下，修正為新台幣5萬元以上2500萬元以下，並得按次處罰至改正為止。

◎台大：藍光傷眼還會睡不著 睡前滑手機8分鐘遲睡1小時

睡前滑手機不僅傷眼，還會讓你睡不著！台大醫院與台灣大學合作研究發現，睡前滑手機8分鐘，會讓人晚睡1小時，主要因為手機中較長波長的藍光，會活化全身的交感神經系統，造成心跳加速、出汗及血壓升高，結果精神愈來愈好。

◎歷來最大代表團簽大單 我將向美採購476億農產品

我國農產貿易業者準備向美國採購價值美金15.6億元（約合新台幣476億元）的農產品，26日在美國國會山莊與美方簽署意向書。

◎宣布回歸流行音樂市場 睽違4年方大同推全新巡演

方大同睽違4年推出全新巡演「TIO靈心之子」，以單曲〈Throw It Off〉作為演唱會名稱發想靈感來源，宣布於11月3日在深圳起路，方大同表示：「靈心之子有點類似我剛出道時Soulboy的概念，這3-5年間其實我就像新人一樣，不論當老闆、寫故事書，都是新的項目和挑戰，都是follow自己靈性的心去做對的事情。」至於歌迷最關切何時來台灣開唱？方大同說：「希望有機會唱回台灣！」

(中時電子報)