高雄海事展登場 展示我國國防實力

2018年09月27日 18:13 中時 柯宗緯

高雄國際海事船舶暨國防工業展27日開幕，展示我國國防實力。（柯宗緯攝）

蔡政府上任後力推國防自主，高雄國際海事船舶暨國防工業展27日登場，聚焦國艦國造等議題，展示台灣造船能量及國防實力，同時拉近各家廠商與民眾間距離，盼以國內製造為優先，而非對外軍購，另也開放新濱碼頭免費登艦參觀。

主辦單位造船公會理事長韓碧祥指出，過去國艦國造喊很久，淪為口號，近年才真正實踐，國艦國造、潛艦國造也讓台船股票一直飆升，台灣造船廠期待有錢大家一起賺，恢復昔日造船業榮景。

代理市長許立明認為，高雄有海空雙港交通優勢，沿海工業區、和發產業園區有許多造修船業及周邊配合廠商，且台船、中信對於國防、海巡艦艇，甚至全世界最頂級豪華遊艇的製造能力也絕不落人後，期待開創國內優秀產業加入全球供應鏈機會。

今國內產學研7家成員宣布成立「海用複材研發聯盟」，包括船舶暨海洋產業研發中心、中信造船、先進複材科技、長興材料工業、中台橡膠工業、義守大學與中科院等，因應全球複材發展趨勢，及政府提出我國材料產業應以供應內需，創造高附加價值為主軸。

海事展聚焦5大主題國防工業、船舶機械、海洋工程、通訊航儀及綠色能源等領域最新產品與技術，展現國內造艦能量、戰力研發成果、軍民通用技術成果、國外先進科技等；另3艘國人自製新式船舶，包括成功級巡防艦、CG129高雄艦及沱江級巡邏艦29、30日在新濱碼頭開放參觀，展現台灣雄厚海事工業實力。

(中時 )