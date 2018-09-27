新加坡「珍寶海鮮」進駐台中新光三越展台灣2店

2018年09月27日 18:06 工商 曾麗芳

新加坡國寶料理「珍寶海鮮」，以活海鮮聞名。（圖／業者）

看好中台灣餐飲市場的潛力，以招牌活海鮮聞名、新加坡國寶級「珍寶海鮮」餐廳，正式進駐台中新光三越百貨開設台灣2店，搶在百貨週年慶開打前的9/27，正式對外開幕！

新加坡旅遊局推薦的十大海鮮餐廳之首、全球各地消費者指名、旅遊網站與媒體推薦必訪的著名餐館「珍寶海鮮」繼台北首店後，9/27 以著名的十大活蟹料理與三十年經典招牌菜進駐台中新光三越，搶攻台中老饕味蕾！

台中為台灣美食熱區，市場成熟且對新料理接受度高，珍寶海鮮看好台中美食餐飲商機，選在台中成立台灣第2店，主打店內招牌的生猛活蟹十種料理做法及十大經典招牌菜，將風靡獅城的經典美味完美移植台中 ，並新增景觀座位區，品蟹同時也將城市美景盡收眼底，預料將在台中掀起一波品蟹旋風！

珍寶海鮮創立於 1987 年，自新加坡東海岸海鮮中心的小店起家，由於對口味的堅持與用心經營的態度，創立三十餘年來榮獲無數獎項與認證，包含由新加坡標準生產力與創新局頒發的《50 大傑出企業》與《卓越服務大獎》、由《Singapore Tatler》頒發的最佳餐館獎、著名的新加坡金字品牌獎、由《新加坡商業評論》頒發的新加坡前 50大餐廳等，也是新加坡旅遊局推薦的十大海鮮餐廳之首、全球各地消費者指名、旅遊網站與媒體推薦必訪的著名餐館。

珍寶海鮮不僅在新加坡掛牌上市，更成為新加坡最大的餐飲集團之一，版圖擴及全球，在中國大陸、越南皆有分店。2017 年 12 月珍寶海鮮正式來台，於台北新光三越開出台灣首店後獲得消費者支持，看好台灣餐飲市場吹起新馬”瘋”潮，9/27 正式南下進駐台中開出台灣2店，期望將獅城道地的海鮮料理帶入台中餐飲市場。

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