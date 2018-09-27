17 Media日本周年慶 千人齊聚東京巨蛋

2018年09月27日 18:06 中時 洪凱音

17 Media進軍日本滿週年，成為日本最多人使用的直播App，今於東京巨蛋城熱鬧舉辦日本最大的直播線下活動「超級直播祭典」，直播主、粉絲總計千人齊聚一堂，現場不僅是直播主與粉絲見面會，還設置許多攤位，如遊戲攤、小吃攤、大頭貼機等，讓現場民眾體驗17 Media專屬的日本祭典。

M17集團營運長張牧寧表示，參與周年直播祭典的粉絲正陸續前來，踴躍程度超過預期，由於日本人口是台灣6倍，GDP也比台灣高出許多，預期日本的直播營收很快就超越台灣市場；直播主透過17 Media播送內容，收入以打賞為主，而粉絲必須先向M17購買點數才能打賞。

日本17 Media的週年超級直播祭典，晚會除了頒發14個日本年度直播獎項外，也邀請日本流行天團TRF的團長DJ KOO，帶來精彩的DJ開場秀，並與3位日本人氣直播主一同演出精彩的DJ表演。

此外，17 Media也請到日本歌壇天后安室奈美惠的御用伴舞老師Miki Hirooka為3位獲得17舞蹈獎的直播主編舞，帶來精彩絕倫的舞蹈表演；日本知名搞笑藝人組合西村瑞樹與小峠(ㄎㄚˇ)英二也實現與粉絲們的諾言，在祭典現場設立烤肉攤位，感謝粉絲一直以來給予的支持與愛護。

除精彩的舞台表演外，這次也特別為17 Media超人氣的虛擬主播(V-Liver)- 天神子兔音搭建專屬舞台，與現場的粉絲零距離互動，感受現實與虛擬的娛樂新體驗。

(中時 )