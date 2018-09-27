17 Media日本周年慶 千人齊聚東京巨蛋

17 Media的週年超級直播祭典於東京巨蛋舉行，現場儼然是直播主與粉絲見面會。(17 Media提供)

友善列印
中時

17 Media進軍日本滿週年，成為日本最多人使用的直播App，今於東京巨蛋城熱鬧舉辦日本最大的直播線下活動「超級直播祭典」，直播主、粉絲總計千人齊聚一堂，現場不僅是直播主與粉絲見面會，還設置許多攤位，如遊戲攤、小吃攤、大頭貼機等，讓現場民眾體驗17 Media專屬的日本祭典。

M17集團營運長張牧寧表示，參與周年直播祭典的粉絲正陸續前來，踴躍程度超過預期，由於日本人口是台灣6倍，GDP也比台灣高出許多，預期日本的直播營收很快就超越台灣市場；直播主透過17 Media播送內容，收入以打賞為主，而粉絲必須先向M17購買點數才能打賞。

日本17 Media的週年超級直播祭典，晚會除了頒發14個日本年度直播獎項外，也邀請日本流行天團TRF的團長DJ KOO，帶來精彩的DJ開場秀，並與3位日本人氣直播主一同演出精彩的DJ表演。

此外，17 Media也請到日本歌壇天后安室奈美惠的御用伴舞老師Miki Hirooka為3位獲得17舞蹈獎的直播主編舞，帶來精彩絕倫的舞蹈表演；日本知名搞笑藝人組合西村瑞樹與小峠(ㄎㄚˇ)英二也實現與粉絲們的諾言，在祭典現場設立烤肉攤位，感謝粉絲一直以來給予的支持與愛護。

除精彩的舞台表演外，這次也特別為17 Media超人氣的虛擬主播(V-Liver)- 天神子兔音搭建專屬舞台，與現場的粉絲零距離互動，感受現實與虛擬的娛樂新體驗。

(中時 )

新加坡「珍寶海鮮」進駐台中新光… 營造團結氣氛 草屯鎮將出現縣長 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。