中職》潘武雄、高國慶未先發 蔗總：保護球員避免受傷

2018年09月27日 17:59 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

統一獅27日北上桃園挑戰Lamigo桃猿，近期打擊手感火燙的潘武雄、高國慶未先發出賽，總教練「蔗總」黃甘霖解釋，為了保護球員不要再受傷，此役決定讓2位選手輪休。

獅隊下半季傷兵頻傳，連續傷了蘇智傑、鄧志偉與吳桀睿等3名大將。近幾戰獅隊將潘武雄、陳鏞基、高國慶排到2、3、4棒，而這3位資深球員近期均有不錯表現，潘武雄近5戰16打數擊出10安打、陳鏞基最近15打數擊出7安打、高國慶近5戰22打數11安打，3位球員近期打擊率來到5成左右。

談到由資深球員串連起的2、3、4棒火力，高國慶認為：「其實近期大家球感都還不錯，而且潘武雄回來之後成為球隊『key man』，把球隊帶起來，他上壘機會一多，相對也會帶給球隊好的化學效應。」

不過27日對上猿隊的比賽，高國慶、潘武雄沒有先發，由羅國龍、陳鏞基、鄭鎧文擔任先發2、3、4棒，對此，總教練黃甘霖透露，統一有很高的機率能打進季後賽，鑑於下半季不少球員受傷，為了保護球員，此役讓高國慶、潘武雄輪休。

至於今天剛升一軍就扛第4棒的鄭鎧文，黃甘霖表示：「鄭鎧文以前就有打第4棒的經驗，且為了之後的比賽，目前正在調整隊形，希望球員能以最佳的狀況與體力迎接之後的比賽。」

(中時電子報)