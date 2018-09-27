營造團結氣氛 草屯鎮將出現縣長 鎮長等聯合競選總部成立

2018年09月27日 18:08 中時 楊樹煌

▲由南投縣長林明溱、草屯鎮長參選人簡景賢與縣議員參選人李洲忠、唐曉棻聯合具名的聯合競選總部成立大會邀請函。（楊樹煌攝）

國民黨提名的縣長 鎮長及縣議員參選人，聯合成立競選總部，期凝聚共識、聯合造勢，以營造黨的團結氣氛，展現聯合作戰氣勢；草屯鎮將為南投縣各鄉鎮首開先例，由南投縣長林明溱、草屯鎮長參選人簡景賢與縣議員參選人李洲忠、唐曉棻等人，定30日率先聯合在中興路成立競選總部，因是首創也備受各界注目。

以往一般選舉，所有候選人幾乎都是獨立作戰，現在國民黨南投縣黨部為展現黨內大團結的氣氛，藉由縣長林明溱的好風評氣勢，發揮母雞帶小雞的效應，拉枱選情，決定將今年的選舉戰術，改採聯合作戰，聯合造勢，營造出更熱絡的選舉氛圍，首站就將在草屯展開。

連日來，聯合競選總部的所有參選人及助選團隊都全力展開動員，盼能有更多人的參與，贏造勝選的氣勢；因是南投縣的首場聯合競選總部成立大會，成效將成其他鄉鎮的指標。

這份由南投縣長林明溱、草屯鎮長參選人簡景賢與縣議員參選人李洲忠、唐曉棻聯合具名的邀請函中說明「為草屯鎮未來幸福和建設，服務鄉親一條鞭，團結力量大，幸福美滿的草屯就在眼前，本月30日上午9時起，將在草屯鎮中興路283號簡景賢總部旁，舉行聯合競選總部成立大會，熱誠的邀請好朋友們共同參與，你的支持才是我們認真服務的最大動力」。

(中時 )