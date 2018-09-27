「含蔘片、服珍珠粉」揭慈禧太后青春永駐之謎

高齡時的慈禧她的皮膚狀況依然良好，這些宮廷藥簿都紀錄著她青春永駐的秘方。(戴忠仁提供)

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中時電子報
綜合報導
慈禧專用臉部按摩棒是以水晶和玉所製成。(戴忠仁提供)

慈禧太后是中國歷史上少數可以左右國運的女性，一般史書和影視劇情熱衷討論慈喜的政治智慧與弄權手腕。不過，資深主播戴忠仁今晚將在節目中公開慈禧太后青春永駐的祕方，「在清朝末年中國人的平均壽命是38歲，但是慈禧太后能活到了73歲！各項資料顯示，慈禧太后的皮膚狀況和體態都保持得很好，這在宮廷內也不多見。」

戴忠仁說，其實想和慈禧一樣有Q彈肌膚，不一定都要花大錢，例如，慈禧太后每天清晨醒來的第一件事，就是要喝一碗銀耳，這可達到面色紅潤、有光澤的效果。不過講究的是，她喝的銀耳羹是經過慢火熬了一整夜，這個現代人利用進步的烹調器具也可以做到。

當然，慈禧太后有些養生美容方式是要花銀子的。戴忠仁指出，依據清宮檔案，慈禧太后一整天都在舌下含人參片，每十天就服用一次珍珠粉。慈禧服用珍珠粉的劑量和時辰都要搭配！戴忠仁也將會公開清宮舊藏的珍珠粉。

戴忠仁還透露，慈禧太后可能是中國最早使用面膜的女性。因為慈禧後來面部左側有疾，時常會痙攣，禦醫的外用藥雖有療效，但是卻有色素沉澱的副作用。在慈禧太后的要求下，禦醫們積極研發，以能達到有嫩白效果的藥物，製作出了一種跟現代的面膜類似的敷面膏。

出乎外界意料的是，慈禧所使用的脂粉，不是進貢的名品，全部都是慈禧她自己調製，在當時已經有舶來品的狀況下，慈禧都是選擇漢方成分的美容品。戴忠仁說，慈禧太后養生的經驗是現代女性的「愛美聖經」。

慈禧從26歲做皇太后，執掌清朝朝政長達48年，在長期壓力與操持下，慈禧是如何維護她的容貌與活力，戴忠仁將在今（27日）晚間11點，於人間衛視頻道《國寶檔案」公開慈禧的青春秘方。

(中時電子報)

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