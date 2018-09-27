翻臉了！川普：跟習近平已不再是朋友

在發動貿易戰前，川普經常說習近平是他的好朋友。圖為去年11月川普訪問北京。（圖／美聯社）

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中時電子報

隨美中貿易戰火日漸升高，美國總統川普周三承認，曾經是他口中「非常好的朋友」的中國國家主席習近平「可以說已經不再是朋友了」。他強調，不是對習近平或中國人有敵意，而是中國「遇上了大問題」。

《華盛頓觀察家報》報導，在聯合國的新聞發布會上，川普回答媒體提問「習近平是否還是你的好朋友？」時表示，「我們曾經有很好的友誼」，「坦白告訴你，習近平可以說己經不再是我的好朋友了。」

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報導說，川普在他任期的第二年發動對中國的貿易戰，他的幕僚們向他提出一連串中國的不公平貿易行為，隨後雙方在幾個月內對彼此商品提高關稅。在這次川普在聯合國安理會上的談話中，儘管他幾次吹噓自己如何說服習近平協助北韓無核化進程，但川普突然話鋒一轉，指責中國一直在干預將於2018年11月進行的國會期中選舉。

川普在周三的談話中說，「他們(中國)不希望我或我們贏得勝利，因為我是第一位在貿易上挑戰中國的美國總統。我們會打贏貿易戰，也會在各個層面都獲勝。我們不希望他們干涉或操弄我們即將舉行的選舉。」

報導引述白宮官員的話說，中國對美國農業部門提高關稅，而美國農民是川普政治的支持者，這足以證明川普的說法有其根據。不過，川普認為中國提高關稅起不了什麼作用。

川普對媒體說，「這是一場複雜的賽局。許多人弄不清楚，他們不知道如何定義『關稅』，他們不知道關稅與稅賦的差別，儘管它們越來越像。」「但他們知道，很多年來，他們首次有一位為他們而戰的總統，而不是讓他們的工作被帶到其他國家去。」

報導認為，川普非常重視與外國領導人的個人關係，希望這種「化學反應」能幫助解決困難的地緣政治問題。

他在6月份與北韓領導人金正恩與行峰會後對《美國之音》說，「你了解我對『化學反應』的看法，這很重要。我的意思是，無論你做什麼，我知道彼此之間沒有化學反應的人，就是不行。」

川普強調，他對習近平或中國人沒有敵意，但「他們遇到了大問題」。他在新聞發布會上說。 「我不希望他們遇到問題，但他們必須要公平交易，就像加拿大一樣。我相信他和我在一起也有很好的化學反應。」

(中時電子報)

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文章來源：Trump says he might not be friends with Xi Jinping anymore

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