入獄日前退租 槍砲分子又被查獲仿國造步槍

槍砲分子林某被查獲的仿國造步槍，刻意打上槍號再磨損，以假亂假。（雲林縣警局提供）

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一名遭判刑3年的改造槍枝林姓男子27日必須入監，雲林縣警局監控發現，他日前突然退租虎尾鎮的租屋處，26日持搜索票突襲他的原住處，查獲仿國造的T91步槍，刑大科偵隊表示，林嫌刻意以假亂真，把仿造步槍的槍號磨損以假亂「假」，經軍方證實是改造，但殺傷力仍強大。

縣警局科偵隊長劉丁心指出，38歲林姓嫌犯活耀於雲林地區販售改造槍枝，該曾於2016年在土庫鎮逮捕，該案林嫌被判刑3年定讞，訂於27日入監服刑，但林嫌日前突然退租虎尾的房子，警方研判有逃亡之虞，26日上午持搜索票前往其土庫鎮等地的住處及租屋處搜索。

專案小組在林嫌住處廁所及小客車起獲1把罕見的仿國造T91步槍、1把仿貝瑞塔手槍、子彈成品5顆、半成品6顆。林嫌老家及租屋處也查獲鑽床2台、砂輪機1台、板手、鑽頭、彈簧、槍管鋼塊、子彈模具等改造槍械工具一批。

林嫌住處查獲的仿國造T91步槍，因槍身疑似有國徽、槍號磨損痕跡，外觀與國造T91步槍一模一樣，專案小組特別聯繫雲林憲兵隊偕同國軍嘉義乙型聯保廠，派員到雲林縣警局鑑定。

鑑定結果外觀確實與國造T91步槍相同，但提把高低方向、轉螺還有10多處小差異，排除軍械外流，是由市售模型槍改造而成。

(中時 )

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