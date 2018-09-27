原住民圖騰成洋裝！台灣服裝設計師紐約秀時尚

2018年09月27日 18:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

純白婚紗看似古典，然剪裁卻俐落有型；原住民圖騰成為黑白洋裝，伸展台上秀台灣；嘻哈男孩休閒中透露獨特個性！自台灣的詹宗佑、鄭百成、高勝忠（安德烈）三位設計師日22日在紐約時尚特區的服裝秀中展現個人風格強烈的最新作品，贏得喝采。該活動由文化部駐紐約台北文化中心與AsianInNY共同舉辦，世界重要買家到場，紐約多所藝術院校主管及時尚業精英也共同參與，政務委員唐鳳也應邀出席。

劉宇佳設計的婚紗浪漫華美。（文化部提供）

首位登場的是台灣知名設計師高勝忠的服裝，5位身穿花紋風格強烈的模特兒陸續出場，展現極富台灣原民色彩且時尚前衛的風格。詹宗佑帶來的是青春前衛的街頭混搭風男裝，本季以中世紀外科手術文獻與醫學為設計靈感主軸，模特兒戴上無菌手套及聽診器配件，整體造型帶入手術室工作氛圍。壓軸秀是鄭百成2019春夏新作，其同名品牌CHENG PAI CHENG明媚鮮豔的色彩與剪裁令人印象深刻，搭配設計師彭子青獨特造型的眼鏡更添潮流品味。

詹宗佑發表2019春夏男裝。（文化部提供）

走秀活動另也邀請在紐約發展的2位台裔設計師也參加，劉宇佳帶來一系列優雅奢華的婚紗，細緻的手工蕾絲與白紗裙擺風華引人入勝。設計師陳佳慧「重生」系列作品，搭配瑪莎葛蘭姆舞團首席舞者簡珮如高水準的舞蹈演出，呈現時尚與藝術的完美結合。

今年特別以蘇打綠團長阿福所製作的「Wow Taiwan」演出節目擔任開場，融合原民舞蹈、廟會文化、魔術秀及古謠歌唱的精彩表演，成為現場另一吸睛焦點。

(中時電子報)