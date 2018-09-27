體育署獎勵學校體育績優 桃園市體育局獲獎

「107年度教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人」頒獎典禮，桃園市體育局獲獎。（甘嘉雯翻攝）

友善列印
中時
「107年度教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人」頒獎典禮，桃園市體育局獲獎。（甘嘉雯翻攝）
「107年度教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人」頒獎典禮，桃園市體育局獲獎。（甘嘉雯翻攝）

教育部體育署27日舉行「107年度教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人」頒獎典禮，包括屏東縣政府體育發展中心、新北市政府教育局、台中市政府教育局及桃園市政府體育局等4機關獲獎，值得一提的是，桃園市政府是唯一由體育局獲獎的機關。

桃園市體育局2015年4月1日成立，為全國第2個成立的體育局，成立3年多來，積極透過「興建運動場館」、「改善運動設施」、「培植體育人才」及「帶動運動風氣」來滿足市民對全民運動的需求，在培植體育人才方面更是推動六大培訓計畫，不遺於力，近來，本市選手在各項賽事的成績表現上，即有大幅度的進步。

體育局長夏金興表示，今年參加雅加達-巨港亞運的代表團選手中，桃園市的選手有47名，並獲得6金7銀5銅的佳績，相較2014韓國仁川亞運獲1金3銀3銅的成績，可謂是非常的好。

而桃園市在「興建運動場館」及「改善運動設施」兩方面，可謂積極完備各項體育運動設施，包括建置楊梅、中壢、龍潭、桃園及大園5座體育園區、興建11座國民運動中心、打造25座薄膜天幕籃球場、新(整)建八德、楊梅、新屋、觀音、青埔及大潭6座棒壘球場、新設青埔、中路及龍潭3座足球場、5座網球場及改善平鎮棒球場暨射箭場、青埔運動公園棒球場、國際棒球場等多項建設。

(中時 )

原住民圖騰成洋裝！台灣服裝設計… 讚！她受困阿根廷海關 被台灣駐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。