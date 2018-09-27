體育署獎勵學校體育績優 桃園市體育局獲獎

2018年09月27日 18:07 中時 甘嘉雯

「107年度教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人」頒獎典禮，桃園市體育局獲獎。（甘嘉雯翻攝）

「107年度教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人」頒獎典禮，桃園市體育局獲獎。（甘嘉雯翻攝）

教育部體育署27日舉行「107年度教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人」頒獎典禮，包括屏東縣政府體育發展中心、新北市政府教育局、台中市政府教育局及桃園市政府體育局等4機關獲獎，值得一提的是，桃園市政府是唯一由體育局獲獎的機關。

桃園市體育局2015年4月1日成立，為全國第2個成立的體育局，成立3年多來，積極透過「興建運動場館」、「改善運動設施」、「培植體育人才」及「帶動運動風氣」來滿足市民對全民運動的需求，在培植體育人才方面更是推動六大培訓計畫，不遺於力，近來，本市選手在各項賽事的成績表現上，即有大幅度的進步。

體育局長夏金興表示，今年參加雅加達-巨港亞運的代表團選手中，桃園市的選手有47名，並獲得6金7銀5銅的佳績，相較2014韓國仁川亞運獲1金3銀3銅的成績，可謂是非常的好。

而桃園市在「興建運動場館」及「改善運動設施」兩方面，可謂積極完備各項體育運動設施，包括建置楊梅、中壢、龍潭、桃園及大園5座體育園區、興建11座國民運動中心、打造25座薄膜天幕籃球場、新(整)建八德、楊梅、新屋、觀音、青埔及大潭6座棒壘球場、新設青埔、中路及龍潭3座足球場、5座網球場及改善平鎮棒球場暨射箭場、青埔運動公園棒球場、國際棒球場等多項建設。

(中時 )