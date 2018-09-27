讚！她受困阿根廷海關 被台灣駐外15分鐘救出來

她受困阿根廷 被台灣駐外15分鐘救出 (翻攝自 爆廢公社)

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中時電子報

「台灣的外交官真的用心幫助台灣人民！」一名女網友飛了30個小時抵達阿根廷，結果簽證紙遺失，被帶進小黑屋裡，差點被遣返。幸好同團的人找到台灣海外緊急電話，聯絡到阿根廷的台灣駐外，過了15分鐘後總算從阿根廷海關的小黑屋走出來，連被關在小黑屋的大陸男子都向她求救，拜託台灣的代表處也能幫他脫困，瞬間讓女網友感到驕傲！

自從日本風災事件，讓台灣駐外被罵翻，但這位女網友能繼續自己的阿根廷之旅、不被遣返，一切歸功於台灣駐阿根廷領事館的工作人員向她伸出援手。回國後她在「爆廢公社」PO出長長的感謝文。說道當時簽證紙不見，被關小黑屋，阿根廷海關完全不聽她解釋，執意遣返原PO回國。

原PO先是打給阿根廷中國大使的緊急電話，對方卻只回她「沒有辦法，這是對方的規定，剛剛也是有人遣返，你這種案件很多的。」讓她心如槁灰，準備回國。

所幸同團的友人傳給她台灣駐阿根廷的緊急電話，對方聽聞後立馬處理，還主動加LINE，駐外人員Angeles表示會找移民署的人幫忙，叫她不要緊張。

沒多久後，海關接到一通電話，開始積極地向原PO盤問行程細節、填單子，接著Angeles就傳訊息說移民局同意原PO入境了，讓她感動到差點哭出來。

一旁準備被遣返的大陸男子見狀，竟也開口問「能否請台灣的領事館也救救他？」因為他打給中國大陸大使館也沒用，讓原PO好驕傲「台灣的外交官真的好用心幫助我們台灣人民！他們真的很棒！」

對此，網友們也紛紛讚賞台灣駐外好棒！「台灣的驕傲，下次出國我要先把駐外單位聯絡電話記清楚，不要出事就先打給大陸」、「還是有很認真在做事的人，這一定要推」、「真的遇到天使了」、「這才是真正的駐外代表，辛苦了」、「只要沒有不作事的肥貓。正式的外交官都是棒的」。

(中時電子報)

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