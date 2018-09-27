瑞芳高工教師張文憲　榮獲蔡英文頒發師鐸獎

瑞芳高工資訊科教師張文憲（右）榮獲蔡英文總統（左）頒發的師鐸獎。（瑞芳高工提供）

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教育界最高榮譽「師鐸獎」表揚大會，今（27）日於陽明山中山樓盛大舉行，蔡英文總統親臨主持，表揚72位由全國各地推薦遴選出來的傑出教師。瑞芳高工資訊科教師張文憲，為今年度新北市唯一高職獲獎的老師，今接受蔡英文表揚頒獎。

張文憲表示，瑞芳高工是一個可貴的技職園地，擁有一群志同道合、為孩子盡心盡力的教學團隊，能成就學子，是人生最棒的事情。

瑞芳高工指出，張文憲原是私立實用技能班學子，在高職時發憤圖強才考取台灣師大工教系，因此深知教育對弱勢技職學子的重要性，「為偏鄉弱勢的技職孩子架起一把梯子，在未來的日子裡，或許他可以直入雲霄、衝上天際、逆轉人生。」是文憲老師教學不變的堅持，也因此成就了無數偏鄉弱勢學子，使其向理想邁進。

瑞芳高工校長顏龍源說，張文憲扮演著極為重要的推手，他所指導的選手，在近8年中4度榮獲全國科技校院繁星甄選榜首，帶領的資訊科學子，國立科大錄取人數年年超過50％，前年60％，去年達70％。

顏龍源還說，張文憲在專業教學更是深耕無比，他所帶領資訊科全班學子的乙級技術士檢定通過率已連六年達到80％，今年則為92％。而科學展覽、專題製作、技藝競賽更是年年得獎，共累積技藝競賽1銀、5金手、8優勝；科展、專題35件得獎作品，也因此引領起瑞工全校專題研究風氣，近10年來瑞工科展、專題、技藝競賽年年獲獎，而且質與量都持續攀升。

(中時 )

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