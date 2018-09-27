AI智慧醫療誕生！健康雲即時線上諮詢

2018年09月27日 18:13 中時電子報 綜合報導

AI智慧醫療正在顛覆科技產業、醫療行業的破壞式創新，一個全新跨界共創的大健康產業鏈AI智慧醫療誕生了！一場非典型的競爭，在醫療行業翻天覆地，全球各大網路科技公司紛紛進場，驅動醫療產業正式進入AI智慧醫療的時代。

台灣威鈞科技集團日前在安徽合肥與大陸最權威的安徽省濟民醫療集團（私立三甲醫院）簽署合作備忘錄，在大健康產業、國際醫療、精準醫療、智慧醫療、遠距醫療諮詢服務和輔助生殖醫學中心等項目，展開全面合作！

台灣威鈞科技集團累積長年在網路科技服務的經驗，運用全球最新龐大的醫學知識庫和醫療數據庫，邀請多位海內外學者專家打造的威鈞健康雲系統平台，以 AI 技術建置為核心的健康雲服務機制，協助醫師更有效率地分析與處理病患資訊，並進一步提供處置方案，以增加臨床決策的效率與病患照護的精確度。威鈞健康雲服務平台於2017年導入 Watson for Oncology cognitive version（癌症治療專家輔助系統），目前威鈞健康雲已導入300位來自中、日、美的華語醫師與800位營養師提供即時的線上諮詢服務。這項嶄新的AI 智慧醫療服務，將為兩岸癌症病患增加更多的醫療服務選項。

安徽省濟民醫療集團-安徽濟民腫瘤醫院是經安徽省衛生廳批準執業的非營利性三級腫瘤專科醫院，並被推薦為國家級重點腫瘤專科醫院，也是省、市醫保和新農合定點醫院，於合肥市新站開發區新海大道，占地50畝，首期投資5億元人民幣，設置床位700張。2011年攜手上市公司上海復星醫藥集團，總投資20億元人民幣的安徽省濟民國際醫療健康產業園項目已列入規劃。

(中時電子報)