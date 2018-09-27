搶進綠營票倉中正萬華設競選總部 丁守中爭取在地支持

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導
圖片來源：丁守中辦公室 提供

年底選戰持續加溫，國民黨籍台北市長候選人丁守中除將啟動一區一造勢活動，鞏固基層支持，丁守中競選總部也確定將在10月10日國慶日當天舉辦開幕茶會，地點選在中正、萬華區交界，台北市和平西路一段、晉江街口。丁守中強調，國民黨在當地的確較弱勢，也因此更要深入紮營，希望能夠好好爭取在地的支持。

丁守中今早出席里長團結大會前受訪做以上表示，他也說，感謝黨籍立委林郁方的協助，幫他爭取到這間不錯的場地。不過國慶日當天不是傳統造勢大會，而是辦一個公告儀式、啟用茶會，在溫馨的氣氛中，和支持群眾一起向前走，爭取最後的勝利。

至於為何選在國慶日開幕？丁守中說，因為國慶日相對行程最少，其他周末全部都是議員競選總部開幕，這些活動優先，同時議員的競選總部開幕都要去，訴求藍營大團結。

他也強調，國民黨雖然在野，但人心思變，對民進黨不滿的基層里長非常多，甚至民進黨里長也不掛民進黨招牌。相較之下，國民黨籍里長支持國民黨的心很強，就算參加台北市長柯文哲活動也只是禮貌性出席，大家的心都向著國民黨。

此外，丁守中也將在東區忠孝東路上設置愛台北生活館，由郝龍斌擔任市長時的前文化局長劉維公規畫，以策展方式，展現市政願景與政策藍圖，同時舉辦文創活動及講座，未來也會不定時舉辦像是直播等活動，另販賣文宣品、義賣小商品、紀念品，希望透過年輕族群習慣的方式拓展支持群眾，凝聚支持者向心力。

(中時電子報)

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