龍虎同台為那樁？麥當勞推花博餐啦！

台灣麥當勞在台中西屯區舉辦「麥當勞x台中花博聯合記者會」，公布花博專屬優惠，現場由台中市長林佳龍與麥當勞叔叔一起講述石虎家族的故事給在場小朋友聽。（馮惠宜攝）

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台灣麥當勞為支持台中花博，特別規劃多項專屬優惠，9月1日起至明年1月1日止，憑花博入園券、花博卡至大台中地區56家麥當勞餐廳，即可享「特選那堤買一送一」優惠。（馮惠宜攝）
響應花博，全台麥當勞餐廳於今年10月24日至明年1月22日，也推出「花博分享盒」，優惠價420元（原價517元），歡樂送不適用。（馮惠宜攝）

「因為花博、美好的事正在發生！」台灣麥當勞響應將於11月3日舉辦的2018台中世界花卉博覽會，推出「特選那堤買一送一」、「花博分享盒」等專屬優惠，台中市長林佳龍27日特別到麥當勞宣佈這項合作，麥當勞是全台最好的通路，只要小孩喜歡、大人就會帶他們去看花博，他也和在場的小朋友相約花博見。

台中市政府為迎接世界花博會早早推出花博卡讓市民申請，可以一次免費進園，並結合商家推出專屬優惠，其中麥當勞9月開始到明年元旦針對台中地區56家分店推出憑入園證明「那堤買一送一」；另也推出花博分享盒於全台分店上市。

台中市政府安排27日於麥當勞西屯中港6餐廳透過「童樂故事屋」為小朋友訴說花博吉祥物「石虎家族」的故事，也宣布麥當勞響應花博推出的專屬優惠，林佳龍開心表示，目前與市府合作的花博特約商店已超過2800家，麥當勞是全台最好的通路，因為花博、美好的事正在發生。

台灣麥當勞中區營運部協理朱佩玲表示，為支持台中花博，特別規劃多項專屬優惠，首先，今年9月1日起至明年1月1日止，憑花博入園券、花博卡至大台中地區56家麥當勞餐廳，即可享「特選那堤買一送一」優惠，但歡樂送不適用。並於今年10月24日至明年1月22日，也推出「花博分享盒」，另，11月3日至11月30日期間，也將在全台麥當勞餐廳分送限量「石虎家族著色稿」。

(中時 )

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