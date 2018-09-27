龍虎同台為那樁？麥當勞推花博餐啦！

2018年09月27日 18:54 中時 馮惠宜

台灣麥當勞為支持台中花博，特別規劃多項專屬優惠，9月1日起至明年1月1日止，憑花博入園券、花博卡至大台中地區56家麥當勞餐廳，即可享「特選那堤買一送一」優惠。（馮惠宜攝）

響應花博，全台麥當勞餐廳於今年10月24日至明年1月22日，也推出「花博分享盒」，優惠價420元（原價517元），歡樂送不適用。（馮惠宜攝）

「因為花博、美好的事正在發生！」台灣麥當勞響應將於11月3日舉辦的2018台中世界花卉博覽會，推出「特選那堤買一送一」、「花博分享盒」等專屬優惠，台中市長林佳龍27日特別到麥當勞宣佈這項合作，麥當勞是全台最好的通路，只要小孩喜歡、大人就會帶他們去看花博，他也和在場的小朋友相約花博見。

台中市政府為迎接世界花博會早早推出花博卡讓市民申請，可以一次免費進園，並結合商家推出專屬優惠，其中麥當勞9月開始到明年元旦針對台中地區56家分店推出憑入園證明「那堤買一送一」；另也推出花博分享盒於全台分店上市。

台中市政府安排27日於麥當勞西屯中港6餐廳透過「童樂故事屋」為小朋友訴說花博吉祥物「石虎家族」的故事，也宣布麥當勞響應花博推出的專屬優惠，林佳龍開心表示，目前與市府合作的花博特約商店已超過2800家，麥當勞是全台最好的通路，因為花博、美好的事正在發生。

台灣麥當勞中區營運部協理朱佩玲表示，為支持台中花博，特別規劃多項專屬優惠，首先，今年9月1日起至明年1月1日止，憑花博入園券、花博卡至大台中地區56家麥當勞餐廳，即可享「特選那堤買一送一」優惠，但歡樂送不適用。並於今年10月24日至明年1月22日，也推出「花博分享盒」，另，11月3日至11月30日期間，也將在全台麥當勞餐廳分送限量「石虎家族著色稿」。

(中時 )