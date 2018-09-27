鄭人碩7小時刺青變身虎爺 念咒後全身出現「神奇感受」

2018年09月27日 18:16 中時 徐桐炘

徐若瑄披頭散髮憔悴入鏡，臉頰上還帶淚，身穿藍色洋裝的她背上還隱約可見斑駁魚鱗。（威視提供）

鄭人碩在恐怖片《人面魚 紅衣小女孩外傳》飾演駐守在宮廟的虎爺乩身，為演好降妖除魔的黑虎將軍，上戲前至少花7小時完成手上經文刺青，還要一字不差地熟背拗口複雜的「請神咒」，咒語結合方言和古文，讓一向不喜歡死背台詞的他備感壓力，不禁在心中求虎爺幫忙：「我也不想讓虎爺祢漏氣啊！」但他也感受神奇力量：「那段時間感覺到身上充滿能量飽滿。」

每三天必須補一次刺青，還年幼兒子看了則大感好奇，一直摸鄭人碩的手，MAN味十足的他則自嘲拍戲那段期間，簡直像是對待嬰兒一樣的細心呵護著雙手，「連洗澡都只能過水，不能搓不能用肥皂只能輕壓，雖然不方便，但在大銀幕上呈現出來的效果好最重要！」

片約不斷的鄭人碩，4月拍攝《人面魚 紅衣小女孩外傳》，接著演出《余生（原名：繩角）》和賀歲片《寒單》，好不容易有空檔，他又義不容辭擔任恩師張作驥新作《那個我最親愛的陌生人》製片，不但客串一角，更幫著上山下海找場景，民眾一見到他就喊出《角頭2》的角色名：「慶哥！」讓他「喬事情」也格外順利。

鄭人碩近日在北京補拍《余生》，經紀人透露，此行也和不少北京電影圈人士見面，未來有望前往大陸發展，不過他在工作之餘不忘陪伴家人，日前老婆特地安排峇里島假期，終於好好享受兩人世界。《人面魚》昨公開人物海報，另位主演徐若瑄披頭散髮憔悴入鏡，臉頰上還帶淚，身穿藍色洋裝的她背上還隱約可見斑駁魚鱗，令人更加好奇劇情發展，該片11月23日上映。

(中時 )