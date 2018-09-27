二水「五星廟」碧雲禪寺已拆成斷垣

2018年09月27日 18:19 中時 鐘武達

彰化縣二水鄉百年古剎碧雲禪寺因產權所有人魏明仁「五星旗」事件躍上國際媒體引發各界對寺方違建的關注，彰化縣政府26日施鐵腕強制拆除，歷經2天作業，原本巍峨的禪寺27日已化成斷垣殘壁，縣府建設處長劉玉平表示，預估1周拆除完畢，善後將由魏明仁自行負責。

被地方揶揄為「五星廟」的碧雲禪寺，經文資委員會審議確定歷史建築的面積936.1平方公尺，違章建築部分則達約5300平方公尺，範圍相當大，拆除作業很耗時，縣府出動大鋼牙、怪手等10多部重機具連續兩天作業，目前進度約30%，已拆除部分有右廂房屋頂2/3，2、3樓外牆2/3；左廂房屋頂1/2，2、3樓外牆1/2，預計28日完成全部3樓及部分2樓的拆除。

劉玉平指出，拆除作業順利，碧雲禪寺違建預計1周可拆除完畢，屆時的殘局將由產權所有人清理善後，而依《建築法》，預估所有拆除費用約500萬元，也都會向所有權人請求。

27日陸續有支持拆除的民眾到場看熱鬧，專程從雲林縣騎機車來到二水的陳姓男子，到達警方管制哨前就被擋下，雖然無法目睹拆除過程，但他說，「不能讓這種人囂張下去」。其他民眾說，類似的違建，政府早該有個了斷。

碧雲禪寺違建26日拆除首日，警方為避免意外插曲發生，總計調派縣警局、員林、北斗與田中分局共600名警力維持秩序確保施工人員安全，27日狀況不再緊張，但警方依然不敢大意 ，還是動員近百名警力留守，以防萬一。

(中時 )