蘇志燮好務實 《我身後的陶斯》酬勞一入帳即刻展開身材管理

2018年09月27日 18:22 時報周刊 張毓琪

蘇志燮為了穿衣好看勤健身。KKTV提供

蘇太太們請注意了！韓國最帥大叔蘇志燮暌違兩年半，終於帶著新戲《我身後的陶斯》回歸。蘇志燮逗趣表示收到酬勞之後可是努力減肥，希望呈現帥氣一面。這次飾演國家情報員和負責照顧雙胞胎的奶爸角色，大嘆體力吃不消，覺得當媽媽的人都很偉大，導演也認同表示這角色就算是麥特戴蒙也可能詮釋不了，女主角鄭仁仙為了做功課加入媽媽論壇長知識。

一直以來給大家沈默寡言印象的蘇志燮變了，他今日出席新戲《我身後的陶斯》記者會，看到自己在劇中負責照顧的兩位小朋友上台時，立刻主動前去迎接，並指導小朋友該如何面對鏡頭，父愛大噴發。不僅如此，由於今天是韓國中秋連假過後的第一個上班日，原本記者會一開始氣氛略微沈悶，蘇志燮化身為「氣氛製造機」，面對記者的提問都幽默回應。例如被問到收到該戲的酬勞之後有什麼差異，蘇志燮立刻回答：「入帳之後我就開始認真減肥，因為劇中男主角的服裝都很帥氣，希望可以成功穿下適合這角色的帥氣衣服」。

蘇志燮在《我身後的陶斯》飾演代號「陶斯」的國家情報員金本，在劇中除了有精彩的武打戲之外，也因為幫忙照顧撫養一對雙胞胎、神經大條又異常固執的新鄰居高愛琳(鄭仁仙飾演)，因此多了「奶爸」的身份。由於韓語發音的關係，蘇志燮被問到飾演的角色是否有參考007龐德，或者電影神鬼認證系列的麥特戴蒙時，蘇志燮突然害羞表示這題他「不方便回答」，笑著把問題丟給導演朴尚勳。

導演則「吐槽」蘇志燮平常因為太過完美而顯得很無趣，藉由這次的機會，能讓大家看到蘇志燮外表冷酷但面對小孩也有無奈的可愛一面，也讓他感到相當地滿足，還誇下海口表示金本這個角色就算換成麥特戴蒙來演也不見得有蘇志燮演的那麼好，讓蘇志燮聽了一直展現迷人微笑。提到劇中的雙胞胎，蘇志燮也一臉開心地表示，小朋友表現得很棒，但隨後又表示這是第一次同時要跟兩個小朋友拍戲，讓他忍不住大嘆體力不勝負荷，覺得當媽媽的人都相當辛苦、非常偉大。

至於提到敏感的收視公約時，蘇志燮霸氣表示，收視數字固然重要，但他更希望可以拍出讓大眾難以忘懷的戲劇，他們也盡全力拍攝，希望大家會透過這部戲感到幸福，並且永久記在心中。

由於這也是蘇志燮暌違兩年半的新戲，蘇太太們也卯起來總動員，除了上千斤的大米應援之外，就連台灣的粉絲們也跨海捐出3000個煤炭，現場還有以劇中出現的「陶斯豬」做裝飾的甜點給媒體，可說是近期戲劇記者會當中相當大手筆與氣派的應援，可見亞洲粉絲們的用心。《我身後的陶斯》9/28(五) 起KKTV首播，每週四、五早上10點同步更新。

(時報周刊)