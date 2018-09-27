正妹不顧危險水溝搶救野貓 網友直誇人美心也美

正妹涵涵因搶救流浪貓被咬傷，網友直呼「人美心也美」。(林和生翻攝)

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中時
有美容業者受到涵涵感動，深夜仍願意為她開門洗髮。(林和生翻攝)

屏東25歲正妹涵涵昨日深夜為搶救一隻受困小貓，不顧自身安危直接挑下水溝，不僅被貓咪咬傷，更全身沾滿蜘蛛網，因必須返家照顧小孩的她，急得上網求救盼能找到願意幫她洗髮的美容院，救貓過程在網路上傳開，網友直呼：「人美心也美！」

涵涵在網路社團PO文表示，「請問屏東哪間美髮店現在有開，可以讓我去洗髮？我晚上爬進去排水溝救浪貓，頭髮都是蜘蛛絲，馬尾也泡進水裡。貓咪救起來後咬了我的雙手，已經包扎起來，但醫生說無法碰水。我要照顧小孩不能不洗頭，所以想找美髮店幫我洗。(可以多酌收我費用沒關係)」

網友看到po文紛紛留言按讚，直呼「 美麗的愛心太感動了 希望找到有人能幫你」、「跟我之前一樣下大雨後的排水溝困了一隻毛孩，為了救牠結果也是被咬一口」、「心地善良的人最美麗」、「涵涵真的是一位超有愛心的美人兒」、「 人美心更美 謝謝妳的愛心」。

事後屏東市有家美容院業者留言，雖然已經休息，但仍願意幫她洗完頭髮。涵涵事後也表示，想領養貓咪可以找她，已經帶去驅蟲、除蚤，獸醫說約2個月大，能吃乾糧和罐罐。早上已做簡單清潔，變漂亮了！ 且警戒心沒那麼強了，希望能有善心人士可以領養小貓咪。

(中時 )

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