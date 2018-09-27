李帝勳最新溫暖新作《狐狸新娘星》 上演韓版航站情緣

2018年09月27日 18:25 時報周刊 張毓琪

李帝勳在IG 上傳拿著應援食物的照片。翻攝李帝勳IG

10月韓劇堪稱「男神收割祭」，繼蘇志燮變身成為神秘特務及「鄰居奶爸」、張赫使壞演出「拳擊手爸爸」之後，以《Signal信號》人氣大漲的李帝勳，挑樑演出新作《狐狸新娘星》，化身為在仁川機場為旅客服務、看似平凡卻充滿神秘氣息的員工。演員陣容還有蔡秀彬、李東健與金志秀，卡司相當堅強。

該劇由《秘密花園》、《紳士的品格》的申宇哲導演與《浪漫醫生金師傅》的姜銀慶編劇合作聯手打造，演員、導演、編劇的黃金三角組合，令該劇期待值倍增。在最新釋出的預告中蔡秀彬問李帝勳說：「請問，我們曾經見過面嗎？」似乎暗喻兩人之間的奇妙緣分，引發網友熱議。李帝勳也在IG po出拍戲過程中在應援車旁拿著熱狗與咖啡的照片，表示：「很開心享用應援車帶來的食物，很滿足！會努力拍戲的！謝謝大家。」

《狐狸新娘星》以仁川機場的旅客服務中心為背景，描寫在機場工作的人們，與來來往往的旅客所發生的故事，堪稱是韓版的《航站情緣》。在日前韓國釋出的預告中，還用可愛的動畫闡述了劇名的由來：「小女孩說爸爸工作的地方每天都有數百顆『星星』降落，在星星降落的地方，住著等待愛情的狐狸新娘..，因此星星們把那邊稱作《狐狸新娘星》。而仁川機場的第二航廈模樣變成了狐狸臉星座，在這個星星降落的地方，有著呆呆等待狐狸新郎的新娘。在相遇與別離，喜悅與悲傷共存的機場裡面，將展開一段童話般的愛情故事。」

李帝勳在劇中飾演從小夢想著成為飛行員的「李修淵」，只要看一眼飛機就能知道機型，卻因為一隻眼睛的視力太差，只好放棄夢想，進入仁川機場的旅客服務處運營企劃組工作。因為懷抱著只試著做六個月的心情，他和所有同事都保持著距離，是個相當神秘的人物。但他卻沒有料到自己會在那裡遇到一名意想不到的女孩。李帝勳的少年時期也由「男神青少年專業戶」南多凜飾演，讓不少姐姐觀眾們少女心大爆發。

蔡秀彬飾演仁川機場的新進員工「韓夏天」，雖然每天都看著飛機起降，但其實一次都沒有坐過飛機。好不容易通過考試變成仁川機場的一員，卻是一個到處闖禍的「人形炸彈」，最終被分派到仁川機場內最辛苦的部門旅客服務處。

李東健則飾演營運企畫組組長「徐仁宇」，天資聰穎、善於變通、充滿魅力親和力與領導力，因此受到重用，在職場上升職快速，是仁川機場年輕一輩的職員裡堪稱為骨幹的成員。《狐狸新娘星》將於KKTV獨家首播，10/2起每周二、三同步更新。

(時報周刊)