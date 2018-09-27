ABC Cooking Studio插旗信義商圈！全新101旗艦教室今日正式開幕

2018年09月27日 18:58 中時 徐力剛

室內空間寬敞舒適，搭配齊全烹飪設備，提供學員絕佳課程體驗。（圖片提供／ABC Cooking Studio）

東元集團會長黃茂雄現場示範手作和菓子。（圖片提供／ABC Cooking Studio）

台北101旗艦教室限定「富士雙景磅蛋糕」課程，詢問度爆表。（圖片提供／ABC Cooking Studio）

現代人工作繁忙，透過手作DIY課程舒緩壓力，成為另類消費商機。連鎖品牌全新「ABC Cooking Studio台北101旗艦教室」今日開幕，正式插旗信義一級戰區。

ABC Cooking Studio足跡遍佈世界，包括大陸、香港、新加坡、馬來西亞、韓國、泰國和印尼等地，擁有超過150間廚藝教室，台灣目前設有5間門店，分別為南港展覽館、大葉高島屋百貨、板橋車站2樓環球百貨、Sogo百貨敦化館及最新開幕的台北101旗艦教室，採會員制模式營運，每堂課最多4人小班制教學，透過人數控制維持講師與學員良好互動，打動消費者的心。

ABC Cooking Studio董事長黃尚莉表示，台灣ABC Cooking Studio以彈性課程時間與多種類課程，深受主婦及上班族女性歡迎，自2014年引進台灣市場，累積超過1.3萬會員數，其中男女性學員比例台灣為1:9，與日本0.5:9.5相比，男性消費市場逐漸提升。

黃尚莉分享，ABC Cooking Studio具備「自由通學制」、「自由選課制」、「自由選課制」、「淺顯易懂教材」和「原汁原味日本課程」5大特點，滿足不同消費族群。全新台北101旗艦教室貼心提供「低高度」課桌，方便親子學員使用，看好台北101觀光客商機，未來將推出鳳梨酥或101造型蛋糕課程，以特色短期學程吸引過路客族群。

台北101教室推出獨家體驗課程「富士雙景磅蛋糕」，攜手日本靜岡縣藤枝市合作，使用藤枝翠抹茶打造富士山造型的磅蛋糕，濃郁香氣與厚實口感相得益彰。

(中時 )