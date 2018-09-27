上海直擊寶格麗年度腕表 重現「文藝復興」百年風華

2018年09月27日 18:58 中時 陶福媛

寶格麗Octo Grande Sonnerie大自鳴腕表，共有12項複雜功能，備受矚目，約2208萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗頂級SERPENTI珠寶腕表，入圍日內瓦鐘表大賞的最佳珠寶表，約951萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗LVCEA TUBOGAS系列腕表，為大中華限量款，約33萬 6000元。（BVLGARI提供）

寶格麗OCTO FINISSIMO超薄鏤空陀飛輪古幣懷表（腕表），約2546萬元。（陶福媛攝）

寶格麗DIVAS’DREAM系列玫瑰金鑲鑽腕表，約131萬1000元。（BVLGARI提供）

寶格麗（BVLGARI）今天在上海寶格麗酒店旁的百年古蹟建築「上海總商會」發表年度新表，呼應今年是寶格麗腕表問市百周年紀念，別具意義，全系列以義大利「文藝復興」（Rinascimento）為主題，創新製表技術融合百年經典傳統，展出150只年度新表款。

今年寶格麗的年度新表表現不俗，日前在日內瓦鐘表大賞(GPHG)拿下最佳女表、女性複雜腕表、男性複雜腕表、創新結構和高級珠寶表等五項入圍，是表界的大贏家。寶格麗昨天加碼推出一只OCTO大自鳴大複雜表，共有萬年曆、陀飛輪、月相等12項複雜功能，限量一只，再度傲視群雄，該款表已被台灣買家收藏。

另有一款首度曝光的羅馬古幣懷表，則以一枚西元337年至340年間的古幣打造，為了讓古幣不致磨損，還外鑲一圈鑽石保護，可見古幣的稀有珍貴，古幣懷表換搭表帶即成為腕表，同樣全球僅有一只。

寶格麗腕錶董事總經理Guido Terreni指出，目前表界以瑞士品牌居多，風格低調，遵循上流社會的社會規範，其次則是法國品牌，風格奢華浮誇，遵循君王貴族的社會規範，而義大利品牌寶格麗則是特立獨行，主張「我，就是規範」，風格大膽現代，走出不一樣的風貌。

提到義大利人的人生哲學，Guido Terreni笑說，他有一位義大利主廚，有天將做好的檸檬塔擺盤時，不小心摔碎了，碎成糊狀的甜點竟是如此詩意，讓他從中領悟了人生，所謂「從悲劇中創造美好」，生活要有足夠喘息、自由的空間，不要填得太滿，打破成規、勇於創新和盡情享受人生，這才是義大利人的人生觀。

這回寶格麗在上海發表年度新表，還特別帶來賀禮，推出一款大中華區限定的LVCEA TUBOGAS紅色表盤鑲鑽女表，以喜氣洋洋的紅色和貴氣的玫瑰金，迎合大中華VIP的喜好。

(中時 )