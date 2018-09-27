迎接花博　鎮平國小花博彩繪圍牆有學校特色

2018年09月27日 18:58 中時 黃國峰

台中市南屯區鎮平國小花博彩繪圍牆，27日揭幕，牆面描繪南屯在地的水光山色、農產作物等。（黃國峰攝）

為迎接2018花卉博覽會，中市教育局補助經費給九所學校，花博彩繪圍牆，27日鎮平國小花博圍牆改建完成揭幕，顯現鎮平國小特色的立體浮雕，讓圍牆變美了，讓一早上學的小朋友一見都說漂亮，相信將成民眾拍照打卡的新景點。

揭幕儀式在鎮平國小國樂團精彩表演中揭開序幕，台中市副市長張光瑤、教育局副局長劉火欽、南屯區長程泰源及立委張廖萬堅、議員何文海、張耀中、劉士洲、中和里長蔡德勇等人，一同揭開長達50公尺的布幕，童趣的圍牆立即吸引眾人目光。中市副市長張光瑤，邀請在場的朋友，一同參加11月3日在后里、豐原、外埔登場的台中花博會。

鎮平國小校長黃翠琴指出，為了讓環境可以永續經營，我們選擇耐候型浮雕金屬材質，創作出屬於學校特色的鎮平寶寶、國樂團、足球隊、食農教育的麥田、南屯地方特色麻芛，加上花博石虎家族，共12個金屬浮雕公仔，並結合山野教育的大自然生態背景，呼應了「花現GNP─Green生態、Nature生產、People生活」的三生精神！

長約50公尺的鎮平國小「花現鎮平」花博彩繪圍牆，描繪出南屯在地的水光山色、農產作物等，鎮平國小特色人物與花博吉祥物虎爸、虎媽等12個金屬浮雕公仔躍然於上，讓路過的大人、小朋友都為之驚艷，相信將成為新的拍照打卡熱點。

(中時 )