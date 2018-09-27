太帥了！三代同堂園遊會不老騎士體驗美式重機

弘道老人福利基金會30日在彰師大寶山校區舉辦「三代同樂一起GO弘道愛心園遊會」，從左到右依序是；現年85歲的阿賢阿公、81歲的阿榮阿公與78歲的阿忠阿公騎上美式重型機車圓夢。（吳敏菁攝）

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弘道老人福利基金會30日在彰師大寶山校區舉辦「三代同樂一起GO弘道愛心園遊會」，獨居弱勢長輩到場率先體驗經典老爺車。（吳敏菁攝）

弘道老人福利基金會訂於30日在彰師大寶山校區舉辦「三代同樂一起GO　弘道愛心園遊會」，除了有100個攤位、胖卡餐車隊、寶貝嘟嘟車、不老樂團表演外，還出動美式重機車隊和台灣經典老車，8旬不老族率先跨上重機一圓夢想，掀起陣陣驚呼「太帥了！」

台灣經典老車協會理事長李世昌27日率先亮出園遊會上將展示1975年賓士老爺車W115，細數歷史，這款老爺車是當年台灣省議會議員座車和1984號稱醜小鴨的雪鐵龍2cv，「老車馳騁代表了一個時代的風華，每個老人也有他們的故事」值得我們一起去尋寶、關心和傳承。

彰化美式重機車隊隊長張英政還特別號召車友，參加弘道愛心園遊會一起做公益，更提供6輛重機展示，他說被弘道推動「不老騎士」感動了，能夠不停去追尋人生的風景，是最美的事情，開心有機會能幫助獨居弱勢長輩，幫爺爺扮演最帥氣的車手，像想馳騁的人生歲月。

現年85歲阿賢阿公、81歲阿榮阿公與78歲阿忠阿公，說摩托車是一輩子打拚重要交通工具，有機會可以騎上現代的美式重機和回憶中的老爺車，特別驚喜。弘道老人福利基金會彰化服務處林博樺邀請闔家老小一起來吃吃、喝喝、逛逛度過美好時光，一起助老。

(中時 )

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