新北市最爛、最危險的路段就是.....

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新北市最爛、最危險的路段「就係佳」！根據民進黨新北市議會黨團統計，新莊中正路2017年共有高達66次挖掘案件，平均每週就有1.26次；另新莊中正路光今年上半年共發生790件車禍，平均每天發生超過4件車禍，成為全新北市最爛、最危險馬路之首。

在27日的新北市議會總質詢中，民進黨籍市議員王淑慧、許昭興、賴秋媚、邱婷蔚、林裔綺針對路平、車禍肇事、公園管理及OT案輪番炮轟。

王淑慧抨擊，市府經常引以為傲的就是道路平整，但據統計，新北市道路挖掘案件第1名是新莊中正路，2017年高達66次挖掘案件，平均每週就有1.26處新的地點在挖掘。新店中正路、中和景平路則分別以45次、41次分居第2、3名。

由於這三個道路都列名在前20車禍路段，議員推測，車禍發生原因與路面挖掘密集脫不了關係。

另議員也發現，新莊中正路不僅常年都在挖馬路，在警察局統計的2018年上半年度的事故表中，新莊中正路共發生790件車禍，比第2名的中和中山路的676件車禍還要高出114件，獨占鰲頭，至於其餘列為前10大車禍路段，分別為中和中正路（626件）、汐止大同路（610件）、土城中央路（505件）、三重重新路（481件）、中和景平路（477件）、板橋文化路（465件）、五股成泰路（451件）及板橋縣民大道（437件）。

對此市府表示，議員計算方式不同才會出現新莊中正路每周1.26次挖掘數字，市府也會要求有線電視、瓦斯、自來水等管線機關要確實回填，另市府也曾針對某違規開挖的機關祭出重罰。

(中時 )

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