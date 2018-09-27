10餘年舉辦捐血活動 張維倩挽袖延續父親愛心

2018年09月27日 19:00 中時 葉書宏

新北市議員張瑞山近10餘年來長期舉辦「愛心捐血」活動，張維倩接棒後更親自率領團隊挽袖捐血，透過實際行動呼籲民眾踴躍捐血。（葉書宏翻攝）

新北市議員張瑞山近10餘年來長期舉辦「愛心捐血」活動，張維倩接棒後更親自率領團隊挽袖捐血，透過實際行動呼籲民眾踴躍捐血。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市議員張瑞山從事民代30餘年，今年不參選市議員選舉，交棒給女兒張維倩。張瑞山近10餘年來長期舉辦「愛心捐血」活動，張維倩接棒後更親自率領團隊挽袖捐血，透過實際行動呼籲民眾踴躍捐血，「捐血一袋，救人一命」。

張瑞山與新北市議員參選人張維倩律師熱心公益，於新北市中和區秀山國小舉辦「愛心捐血」活動，吸引許多民眾全家到場共襄盛舉，張維倩更與服務團隊同仁當場挽袖捐血，以實際行動來呼籲各位鄉親踴躍捐血。

張維倩表示，為填補血庫不足，父親張瑞山每年分別於3、6、9、12月固定舉辦四次「愛心捐血」活動，延續至今近20年，帶動地方捐血風氣，也吸引不少在地企業捐助實物鼓勵民眾響應。

張瑞山指出，「捐血一袋救人一命」不是口號，而是不折不扣的善舉，每次舉辦捐血活動，都特別邀請鄰里鄉親及過去服務的市民朋友參加，讓更多市民響應愛心捐血，才能讓更多需求者受惠，推動愛心捐血，已經是中和地區的特色活動，長期以來也帶動不少市民踴躍捐血，頗受社會各界的肯定與支持，相信未來張維倩律師會接棒的延續下去，結合中和地區每位市民朋友的力量，一起讓愛傳承不間斷。

張維倩也當場挽袖捐出250CC的血液，她透露，因去年底生產，錯過服務處兩次捐血活動，好不容易等到過了六個月，終於符合捐血標準，可以捐出自己產後第一袋血，希望可以緩解血荒，也鼓勵生產後的婦女，可於產後半年加入捐血行動。

張維倩指出，近期天候不穩定，也影響到市民捐血意願，導致各類型血庫存量都偏低，這次舉辦捐血活動，希望能夠挹注捐血中心存量，讓需要的朋友能夠受惠，自己也在活動之中，傾聽市民的建議，跟各位鄉親一起分享市政願景。

張維倩表示，看到每位捐出熱血的市民朋友，這種不分你我，互愛互助的精神，讓她非常感動，捐血健康又可以助人，是一件非常有意義的事，未來自己接棒也會持續推行活動，讓捐血活動延續下一個二十年，讓做愛心成為中和傳統。她也呼籲，更多充滿熱血的年輕族群，未來能夠持續加入捐血活動，讓市民有愛，捐血常在。

(中時 )