賴揆：運用食品雲大數據 全面提升食安危機處理能力

2018年09月27日 18:57 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「行政院食品安全會報」時表示，確保民眾食的安全，政府責無旁貸，環保署、農委會及衛福部應運用食品雲大數據，找出高風險目標，培育風險管理與危機處理人才，全面提升食安危機事件處理能力。

食安會報針對食品事件危機處理運作機制、農業安全生產管理執行成果，以及食安委員關心的學校午餐食材供應平台推動情形、食品製造業者管理措施及執行成效等案進行討論。賴揆要求相關部會依據食安委員意見，精進食安政策與相關工作。

賴揆在聽取衛福部報告「參據107年中央食品事件應變之演練，檢討精進食品事件危機處理之相關作業及運作機制」後表示，重大食品事件危機處理，需跨部會溝通、通報、協調與處置。衛福部已透過演練，驗證精進食安五環，提升各部會應變能力，感謝相關部會積極配合。

賴揆指出，衛福部應依食安會報設置要點所制定的「中央跨部會食品事件處理作業管理手冊」，持續演練並滾動檢討修正，以落實事件通報，暢通跨機關、單位及地方政府間的聯繫管道。另請各部會建立內部機關常規演練機制。

針對衛福部、農委會與教育部的「食安五環之重建生產管理政策」報告，賴揆強調，農產品安全為確保食品安全的第一道關口，各項推動作為，包含食農教育、推廣有機與友善耕作環境，建立標章制度、植物醫師及雞蛋溯源等，均有助健全我國農產品生產及食品製造安全體系，並提升國際競爭力，請農委會持續與相關部會及地方政府共同推動。

賴揆指出，今年8月中旬國內發生業者用劣質雞蛋製造液蛋事件，引發各界關注，食安會報過去曾就畜牧場管理、液蛋作業場所稽查機制等進行檢討，今年再度發生類似事件，顯示政府對雞蛋供應鏈的管理及稽查作業，仍有待強化改進。請政務委員林萬億持續督導農委會及衛福部依權責落實液蛋源頭衛生安全及溯源制度。

賴揆並說，針對地方政府規劃成立「學校午餐食材供應平台」，請教育部及農委會全力協助，並結合民間資源，持續推動學校午餐採用國產可溯源食材，確保學童飲食安全與健康。此外，對於食品製造業者管理，請衛福部持續依食品製造業的產業類別與規模及其潛在的食安風險，務實建構合理、妥適、可落實的分級管理體系，並依據規劃期程辦理。

政院食安辦表示，針對劣質蛋品事件，已於今年9月6日及20日召開跨部會會議，明確部會權責：畜牧場到洗選室由農委會主政，洗選後及液蛋製造則由衛福部主政。此外，為重建雞蛋與液蛋產業鏈管理原則，健全「未殺菌液蛋」管理，確保食安，預訂於109年1月雞蛋全面洗選；同年7月起實施雞蛋逐顆噴印編號、液蛋原料全面採用洗選雞蛋。

衛福部指出，為落實食品製造業者的管理，自109年1月1日起，食品業者應保存產品原材料、半成品及成品的來源相關文件。具工廠登記且資本額3千萬以上之食品製造業者並須全部納入強制檢驗及食安監測計畫，並自今年9月20日公告日起分階段實施。

(中時 )