彰化縣第4所非營利幼兒園在大西國小開幕

2018年09月27日 18:56 中時 鐘武達

魏明谷與大西非營利幼兒園的收托小朋友開心互動。（鐘武達攝）

彰化縣政府委託樂說多元專業服務發展協會在大村鄉大西國小成立的「非營利幼兒園」27日開幕，縣長魏明谷表示，全縣將逐年規畫成立19所非營利幼兒園並輔導40所私立幼兒園成為「準公共化幼兒園」，希望能夠減輕家長育兒負擔，要把彰化營造成「願生、能養」的幸福大縣。

魏明谷表示，為減輕家長育兒負擔與提高生育率，同時提供幼兒優質、平價、近便的教保服務，縣府協調大村鄉大西國小提供建築物與土地，並挹助600萬元改善設施與設備開辦全縣第4所非營利幼兒園，第1年招收2班共60名幼兒，一開班就滿額，顯示受到家長的歡迎與肯定。

大西非營利幼兒園也是全縣唯一提供早療服務與融合教育的幼兒園，負責人張筱苓表示，大西非營利幼兒園積極投入早期療育，是由專業療育人員、語言治療師、物理治療師、職能治療師組成，招生對象為2至6歲的幼兒。

魏明谷指出，縣府配合中央政府擴大公共化教保服務政策，除了分年規劃設置19所非營利幼兒園提供1558名2至6歲幼童收托數，每月收費3500元，不另收註冊費，不休寒、暑假，收托時間與一般私立幼兒園相同。同時積極輔導40所「準公共化幼兒園」，將提供5052名收托數，幼兒家長每月僅須負擔4500元費用，其餘一樣由政府補助。

(中時 )