高雄》韓國瑜要蓋賭場？藍委：陳菊當年還摩拳擦掌準備爭取

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國民黨高雄市長參選人韓國瑜被綠營追打母語、旗津開發政策，綠委指控韓國瑜打算在高雄蓋賭場。對此，藍委柯志恩今在臉書指出，2009年前高雄市長陳菊在議會答詢曾說「如果要設博弈區，高雄市比旗津的條件比澎湖更優」，時間在往回推倒2008年3月28日，扁政府執政末期，中央原本要開放博弈產業，市府還說，「高雄市政府摩拳擦掌準備爭取」，她質疑民進黨根本兩套標準。

柯志恩指出，2009年陳菊在議會答詢曾說「如果要設博弈區，高雄市比旗津的條件比澎湖更優」，此外，2008年時任高雄副市長邱太三還表示，「一旦政策確定、法律完備，就會馬上成立跨局處的『博弈特區專案推動小組』爭取，目前規劃在旗津設置特區，日前也已有業者到高雄港區考察」。不僅如此，當時高市府還舉辦「博弈公民會議」，敲鑼打鼓要號召民意支持市府設博弈特區。

柯志恩質疑，陳菊可以力讚旗津有「設博弈區」的條件，卻不准韓國瑜提出旗津可否設賭場的討論？更何況，韓國瑜十大政見沒有「賭場」二字，他主張將旗津區發展成「免稅區」。真的要請問所有讀過書、認識中文的民進黨人，究竟是韓國瑜的「免稅區」比較接近賭場，還是陳菊的「博奕區」等於賭場？

柯志恩批評，不管稱「賭場」或「博奕特區」，該不該設、能不能設，必須獲行政院、立法院及當地居民同意，絕非高雄市長一人可以拍板定案，民進黨何必急於抹黑韓國瑜？就算選戰必須進行攻防，也應依事實說話，不能信口雌黃，更不能兩套標準，尤其為了抹黑韓國瑜不該不擇手段、口無遮攔，「甚至裝聖人、假清高！如此有違厚道的攻擊，只會讓民眾反感，反而更增韓國瑜的高人氣呢！」

(中時 )

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