議員工程款涉綁樁賄選 劉曉玫：我坦蕩蕩

國民黨里長俞慧君（左）質疑劉曉玫以工程款公開綁樁賄選。（許家寧攝）

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民進黨議員劉曉玫（中）強調從政生涯所有為民服務案件或建議款都乾乾淨淨，不怕被檢驗。（許家寧攝）

傅崐萁入監服刑，花蓮縣政府一夕變天，代理縣長蔡碧仲上任後，被打入冷宮的前朝官員重獲啟用，以「打傅」聞名的議員劉曉玫、莊枝財議員小型工程建議款也有望「解凍」，里長俞慧君質疑劉公開說「我還有600萬工程款，大家可以來找我」，今至花檢署按鈴檢舉賄選。

花蓮市國興里長俞慧君表示，民進黨縣長參選人劉曉玫20日參加美崙山秋節活動，劉曉玫上台致詞說，我和莊枝財「現在最好額」（台語：有錢），我還有600萬的工程款，有需要經費都可以來找我。俞痛批劉明目張膽公開賄賂選民，已經違反選罷法。

劉曉玫表示，議員建議款是用在民眾或公家單位小額緊急建設需要，她指傅崐萁近4年來運用縣長裁量權，「封殺」她任何一筆民眾建議的款項，讓她是全縣「唯一」建議款「掛蛋」的議員，直到代理縣長就任，她才發現，原來今年還有600萬建議款可供使用。

劉曉玫說，自9年前她嚴厲監督傅崐萁後，其社團補助款或小型工程建議款通通被中止，現在若拿議員合法補助，幫助地方建設是「期約賄選」，所有議員大概難逃司法制裁。她強調，從政21年來，她所有為民服務案件或建議款都乾乾淨淨，不怕社會檢驗。

藍營議員邱永双說，縣府對「傅家軍」或友好議員的建議款「大小眼」，像去年游淑貞建議吉安鄉宗教活動4件就補助108萬元，何禮臺爭取新城鄉長青協會中秋烤肉慷慨補助120萬，但像劉曉玫還要藉由他幫忙建議，讓他覺得做這議員沒意思，沒有監督效果，決定不再參選連任。

(中時 )

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