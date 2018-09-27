女神卡卡想當演員到處碰壁 《一個巨星的誕生》洩情感

2018年09月27日 19:05 中時 徐桐炘

好萊塢演員布萊德利庫柏（Bradley Cooper）在《一個巨星的誕生》大展執導電影的能力，他更大膽地啟用不曾在大銀幕上演過戲的女神卡卡（Lady Gaga）在片中擔任女主角：艾莉；關於這點，卡卡表示：「我從小就想要當演員，但我每次試鏡都表現得不好，所以年輕時找演戲方面的工作四處碰壁。」

在布萊德利戲裡戲外多方的幫助下，卡卡形容：「很自然而然地，我能夠融入艾莉的角色，即便艾莉這個角色對我來說最具挑戰性的部分是她性格上的脆弱，但布萊德利庫柏一步步的誘導下，讓我在不知不覺的情況下能夠留露出我自己都不曾見過的一面。」

對布萊德利來說一切似乎不是那麼困難，他形容：「我從沒有想過該如何在畫面中拍攝出原創的感覺，我只知道我心中想講的這個故事，必須被拍得夠真實，才能夠動人，才能貼近人心。」這個態度也讓讓這位身經百戰的歌壇唱將卸下心防，卡卡表示：「我雖然很興奮，但我也相對地很緊張。」

卡卡說：「我感謝他對我的信任，我也想把最真的一面表現出來，我能感受到他心中的蘊藏多年的能量，在這一次的工作中被完全釋放出來，他是天生的導演人才，我們兩人同時跨足另外一個領域，有種相知相惜的感覺，因此我們一起創作電影中的歌曲。」

為要求「真實」的要求，布萊德利說：「這部電影情感的流動來自音樂，我要的不僅僅是音樂，我要真實的現場演唱。」卡卡也同意他現場收音不對嘴的觀點：「現場演唱有種非常真誠的特質，看見滿場的觀眾，心中的悸動讓你完全無法隱藏在內心最深處的情感，看到布萊德利庫柏現場演唱，我內心真的很感動。」10月9日上映。

(中時 )