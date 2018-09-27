壽山動物園40歲！ 父子發表自創曲憶當年

2018年09月27日 19:00 中時 柯宗緯

壽山動物園40周年，舉辦老照片紀念展。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園40周年，舉辦老照片紀念展。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園40歲了！高市觀光局特地徵選老照片，今（27）日起在高市府四維行政中心中庭展出。特別的是，有對父子創作《我們要去動物園》一曲，暖心唱出20年前父子遊動物園的歡樂時光，感觸良多。

觀光局長曾姿雯說，壽山動物園是高雄的珍寶，除肩負動物園研究、保育及教育功能外，還是市民朋友及遊客很喜歡的遊憩景點，近幾年藉由偏鄉巡迴、前進校園、夏令營課程，及月份主題活動，壽山動物園努力推廣珍惜大自然與愛護動物的觀念，希望把生態永續的種子撒落到各個角落，讓更多大小朋友了解保育的重要性。

曾姿雯表示，壽山動物園適逢40週年，為喚起更多人對壽山動物園的回憶，觀光局從年初開始募集民眾投稿的老照片，並選在許多市民朋友進出的四維行政中心辦理靜態展，希望能喚醒更多人的回憶，帶著全家大小來壽山動物園走走，懷念舊時光。

直得一提的是，記者會當中邀來一對神秘嘉賓，55歲陳新寬帶兒子陳柏佑，獻唱自創曲《我們要去動物園》，「獅子和老虎都已經睡飽，河馬大象通通在洗澡，我們要去動物園⋯⋯」這首歌是20年前帶著1歲大的兒子去壽山動物園玩，腦中突然浮現靈感而創作的，終於有機會發表。

此次展覽主題分為大事紀、動物園工作夥伴「阮ㄟ心內話」、六種動物小常識、老照片以及給動物園的話等五樣，透過有著清爽畫風的背板，搭配可動式相片展出，加上文字說明，把壽山動物園40年來的故事告訴大家。

民眾可以利用現場的道具創作，留言為壽山動物園加油，每日前40位留言者還可獲得壽山動物園40週年限量好禮，展覽自9月27日至10月5日，更多資訊請上壽山動物園網站http://zoo.kcg.gov.tw/或壽山動物園臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )