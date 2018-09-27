高雄》多位高雄醫界代表挺陳其邁 批韓國瑜「王祿仙賣狗皮膏藥」

2018年09月27日 19:00 中時 林宏聰

高雄市多位醫界代表與民進黨市長參選人陳其邁27日合開記者會，駁斥韓國瑜的言論有如「王祿仙賣狗皮膏藥」，根本是賤賣台灣醫療資源、糟蹋醫護人員。（陳其邁競選辦公室提供）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前提出觀光醫療構想，直接標價強調台灣醫療價格低廉，高雄市多位醫界代表與民進黨市長參選人陳其邁27日合開記者會，駁斥韓國瑜的言論有如「王祿仙賣狗皮膏藥」，根本是賤賣台灣醫療資源、糟蹋醫護人員。

國際醫藥衛生促進協會常理、前高醫國際醫療副院長鄭丞傑指出，韓國瑜所說的乳癌、鼻咽癌等項目屬於國際重症醫療，台灣目前醫療品質是亞洲第一、世界第三，在顱顏整形、換心、換肝、不孕症、人工關節等項目，台灣都是領先全球，這種重症多數需要住院長期觀察，根本與觀光扯不上邊，至於韓國瑜說的「國際掛牌價格」，則是完全不懂的大外行，每個病人病情各有不同，需要不同治療方式，怎可能統一價格？

高雄縣醫師公會常務理事高維祥則批評，韓國瑜主張以不及現行醫療費用5％的健保癌症治療收費，無法支應最起碼的醫療成本，肯定將使市民成為「繳稅給外國人使用的次等公民」。

高雄醫學大學校友總會理事長藍傳盛表示，「醫療觀光」是以美容醫療、微整形、養生、健檢為主，這些項目不需住院，比較可能立即進行觀光旅遊，高雄在醫美的技術世界頂尖，有條件成為醫美之都。

高雄市醫師公會副理事長賴聰宏說，韓國瑜等於是自曝毫無醫療常識，完全分不清楚「重症醫療」和「醫療觀光」的差別，充分暴露無知與政策的空虛。

高雄市醫師公會副秘書長蔡昌學痛批，韓國瑜天馬行空地亂扯醫療政策，有如王祿仙叫賣狗皮膏藥，作賤台灣醫療產業，還說是大家誤會他；蔡昌學說，市民沒有誤會韓國瑜，是他誤會市長這個工作了。

陳其邁表示，不管是重症醫療或美容醫療，台灣技術都是世界數一數二，高品質就要往高價值發展，但重症醫療仍與醫療觀光有區別，才能真正帶動醫療及觀光產業。

他認為，高雄作為海空港國際城市，應強化國際醫療合作、公私合作、提供高品質、便利的觀光及醫療服務，並且將經濟成果回饋充實重症醫療資源，提升市民就醫品質，才是市民、醫界與觀光三贏正道。

(中時 )