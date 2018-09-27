感念師恩 山上國中學子獻詩、贈橄欖

9月28日教師節前夕，山上國中特別在橄欖樹下舉辦教師節活動，學生將親手醃製的橄欖醋贈送給班級導師，場面溫馨動人。（李其樺攝）

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9月28日教師節前夕，山上國中特別在橄欖樹下舉辦教師節活動，學生將親手醃製的橄欖醋贈送給班級導師，場面溫馨動人。（李其樺攝）
山上國中直笛社吹奏樂曲表演。（李其樺攝）
感念師恩 山上國中學子獻詩、贈橄欖

山上國中27日上午舉辦教師節活動，全校師生齊聚橄欖樹下，由學生吹奏直笛表演、朗誦新詩，並獻上親手醃製的橄欖醋給每位教師，場面溫馨動人。

山上國中教導主任江宇倫表示，該校擁有樹齡60年的橄欖樹，學校從6年前開始推動醃製橄欖醋教學，每年12月採收，約可收成800、900台斤的橄欖，由楠西國中退休教師王渝英指導學生醃製成罐頭後，分贈給家長和老師和贊助單位。

江宇倫表示，去年12月師生將採收下來的橄欖裝罐醃製，密封長達266天，於今年9月中旬開罐。9月28日教師節前夕，特別在橄欖樹下舉辦教師節活動，安排學生將親手醃製的橄欖醋贈送給班級導師。

與往年單純贈送橄欖不同的是，今年山上國中的教師節活動結合音樂表演和文學元素，除了安排校內直笛社團吹奏表演，今年山上國中舉辦暑期寫作營，也在昨天上午進行成果發表。9月清晨微風徐徐吹拂中，師生傾聽學生朗誦自己創作的以橄欖為主題的新詩，搭配吉他伴奏，感受溫暖的藝文氣息。

江宇倫表示，有的學生個性內向，不擅長表達感受，希望藉由贈送橄欖醋的活動讓學生用行動來實際表達對老師的感謝，今年學校也和左鎮國中合作，共同醃製橄欖醋課程，也讓學生學習分享、共享的觀念。

(中時 )

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