回不去了？傳川普對馬克宏大小聲

2018年09月27日 19:23 中時電子報 吳映璠

馬克宏今年4月出訪美國，川普高規格接待，兩人展現好交情。

美國總統川普與法國總統馬克宏今年4月才上演幫拍頭皮屑、手拉手的兄弟情，不過後續在經歷伊朗核協議喬不攏等問題，雙方歧見越來越大，如今更傳出川普周一在美法雙邊會議上對馬克宏大小聲，大肆抱怨歐盟的貿易政策不如中國大陸，今後兩人互相搭肩、親吻的親密畫面可能再也見不到了。

美國有線電視新聞網（CNN）27日引述高層外交官員說法，指24日舉行的美法雙邊會談上，川普情緒激動，當著馬克宏的面狠狠批評歐盟的貿易政策比中國大陸的還差，還說歐盟應該開放農產品市場，馬克宏則表示尊重川普意見，並沒有在這個議題上多作評論。

此外，兩人還談及伊朗與北韓問題，不過川普的看法和先前沒什麼兩樣。

消息指出，當天兩人互動還算融洽，但是看起來已經不像以前那麼親密。

馬克宏今年4月到美國進行國是訪問，川普盛情款待，更親手拍掉馬克宏肩上頭皮屑，交情非同一般。（美聯社）

馬克宏今年4月到美國進行國是訪問，與川普親吻、拉手、拍肩樣樣來，交情非常好。（美聯社）

馬克宏更在隔日的聯合國大會演講上處處打臉川普，批評美國在伊朗、氣候變遷、移民等議題上一意孤行。

馬克宏今年4月到美國進行國是訪問，與川普親吻、拉手、拍肩樣樣來，交情非常好。（美聯社）

馬克宏今年4月到美國進行國是訪問，與川普親吻、拉手、拍肩樣樣來，交情非常好。（美聯社）

馬克宏說：「國族主義永遠行不通，如果我們不能堅守根本原則，世界秩序就會變得脆弱不堪，最終導致世界大戰，我們都親眼看過它發生。」他重申世界秩序是奠基在各國互相合作之上。

一向強勢的川普卻任由馬克宏拍肩，顯見交情非常好。（美聯社）

馬克宏今年4月才到美國進行國是訪問，川普以超高規格接待，安排馬克宏搭乘總統直升機「海軍陸戰隊一號」前往開國元首華盛頓（George Washington）故居佛南山莊（Mount Vernon）參觀，並邀請這對法國夫婦在這裡共進晚餐。

兩人更在鏡頭前大放閃，貼臉頰吻、搭肩、拉手樣樣來，川普更親手拍掉馬克宏肩上的頭皮屑，說要讓他看起來很完美，顯見當時兩人交情很不一般。

不過馬克宏4月美國行其實有要務在身，本是希望說服川普不要退出伊朗核協定，不料事隔一月，美國就宣布退出消息，為兩人間的情誼增添變數。

(中時電子報)