新化教育120周年寫真 葉陶楊坊餐廳展出

2018年09月27日 19:06 中時 李其樺

葉陶楊坊餐廳27日起舉辦「新化教育120周年寫真」影像展，在餐廳內闢建窗口，展出許多新化在地學校早年珍貴照片。（李其樺攝）

該張照片為台師大退休教授蔡錦堂所收藏的母親1943年從新化女子學校首屆畢業照。（李其樺攝）

創校沿革文案呈現當時貢獻的地方仕紳蘇有志、鍾鏡清等人及主要經費來自大目降牛墟的稅捐。（李其樺攝）

葉陶楊坊餐廳27日起舉辦「新化教育120周年寫真」影像展，在餐廳內闢建窗口，展出許多新化在地學校早年珍貴照片、畢業紀念冊象片、學校捐獻名冊等，讓民眾來餐廳用餐，同時觀賞這些老照片，找回新化記憶。

葉陶楊坊餐廳設立於新化高工校內，是以文學家楊逵的妻子命名的文學餐廳，董事長王麗玲近年投入在地文史保存工作，先前在餐廳闢建櫥窗，展出以經濟為主題的「新化郡畜產物產品評會」影像展。

近年王麗玲董與新化文史工作者康文榮攜手合作，赴日訪問大目降糖業試驗所科長金子昌太郎與新化公學校校長中村龜吉校長的故鄉，蒐集兩人相關史料，適逢新化國小創校120年，身兼新化國小顧問的王麗玲特別把所珍藏的中村龜吉校長寫真（1928年退休時學校師生贈送）復刻，並透過美編展出於餐廳櫥窗。

康文榮表示，這次櫥窗展出的照片至少花費10年時間從各地蒐集而來，得來相當不易，其中創校沿革文案呈現當時貢獻的地方仕紳蘇有志、鍾鏡清等人及主要經費來自大目降牛墟的稅捐。還有當時公學校校舍、新化女子學校畢業照等珍貴影像，彰顯新化公學校為本地各級教育的濫觴。

此外，本周六29日上午9點半在楊逵文學紀念館舉辦「新化（大目降）學」系列講堂，由師範大學退休教授蔡錦堂主講「從新化公學校談日本時代的教育」，屆時蔡教授將分享所珍藏父親的小學成績單、結業證書及母親新化公學校31屆及新化女子學校首屆畢業照，歡迎民眾前往聆聽。

(中時 )