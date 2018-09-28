雲林》全國最潮競選總部超文青

2018年09月28日 07:08 中時 許素惠

雲林縣虎尾鎮長參選人陳威成競選總部完全沒有傳統競選的緊張氣氛，宛如咖啡坊。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮長參選人陳威成（右五）競選總部很文青。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮長參選人陳威成競選總部「小威招待所」堪稱全台灣最潮的競選總部，黑白色調的壁畫呈現1920年日據時代街景，回應虎尾郡設立時的大正浪漫風格，線條俐落，既復古也現代，宛如咖啡坊。

「這家咖啡廳新開的？」「哇！很酷耶！」陳威成的小威招待所整修期間就吸引不少注目的眼光，咖啡坊及新潮又酷，幾乎是大家一致的看法，但是答案揭曉，細究下，才恍然竟然是競選總部，跌破許多人的眼鏡。

小威是陳威成的小名，也是五、六年級生耳熟能詳的卡通《北海小英雄》主角，已有一次選戰經驗的他體悟出，選舉其實可以不必太嚴肅，也不必太老派，這次他將自己縮小，廣納年輕人及鄉親的意見，小威招待所就是國家未來主人共同激盪出來的點子。

陳威成指出，他以「在虎尾成家」為競選主軸，希望打造虎尾成為一個宜居的小鎮，不像競選總部的競選總部，令人耳目一新，當選後也有信心讓虎尾蛻變成讓不同世代都願意留下來「成家」的城鎮。

陳威成是前監委陳錫章的兒子，先前飽受棄選耳語中傷，母親李靜非常不捨，罕見出面力挺兒子，強調兒子有為民服務的熱忱，也很有能力，籲請大家支持。

小威招待所一開張就成為虎尾文青匯聚據點，大夥兒聚在一起喝咖啡、聊是非。陳威成表示，不論選舉的結果如何，都希望能透過選舉過程讓虎尾變得更好，小威招待所的設立不只為了選舉，選舉結束後也會繼續營運，讓大家持續關心公共事務。

(中時 )