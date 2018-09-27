費玉清「嘿嘿嘿」好經典 周董婚禮開黃腔！自己笑歪

2018年09月27日 19:23 中時電子報 吳玫穎

費玉清當年在周董婚禮說笑話，笑翻全場眾人。(本報系資料照)

費玉清經典「嘿嘿嘿」笑話。

「小哥」費玉清跟隨江蕙腳步，今日以親筆信宣布在2019年巡迴演唱會結束後，將正式退出演藝圈，告別長達46年的演藝生涯，令大批粉絲震驚又不捨！其實費玉清不只歌聲優美如天籟，還是演藝圈講黃色笑話的第一人，2015年天王周杰倫在台灣舉行婚宴，他不僅被拱上台合唱《千里之外》，還加碼說了個黃色笑話獻周董，逗得全場來賓捧腹大笑。

費玉清擅長講黃色笑話，早年在綜藝節目上講笑話的影片更被網友整理出，讓他一度成為大陸微博熱搜紅人，而其中點閱率最高的就是「嘿嘿嘿」的影片。費玉清這個故事描述，有個男的覺得自己太胖，要去減肥中心減肥，這個男的先交了500塊，之後進了一間屋子，屋子裡面有個比基尼美女對著他說：「你追我，如果你追到我，我就讓你嘿嘿嘿。」然後那男的就一直追追追，從而達到運動流汗減肥的效果。

有趣的故事搭搭配上費玉清豐富表情，不僅讓笑話一夕爆紅，連「嘿嘿嘿」這一詞也變成「炒飯」的意思，多年後影片在大陸爆紅，費玉清更被陸網友封為「黃帝」，從費玉清變成「費玉污」。

費玉清2015年出席周董台灣婚宴，當然也沒有浪費他才能，除了與周董合唱《千里之外》，當然也獻了個黃色笑話給周董，故事講述老公有一天考老婆，希望老婆講一句話讓他能很開心又很生氣，想不到老婆想了一想，竟然脫口：「對了！你的雞雞是你朋友裡面最大的。」小哥話一講完，不僅全場嘉賓包括周董都瞬間爆笑，連自己也忍不住笑到歪腰。

(中時電子報)