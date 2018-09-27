玉光學童變身「黑傑克醫生」從西瓜苗嫁接體會到這些事

玉光國小有西瓜文史校本課程，27日特地帶小朋友到西瓜種苗場當「拿手術刀的黑傑克」，體驗基本嫁接技術。（謝佳潾攝）

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玉光國小有西瓜文史校本課程，27日特地帶小朋友到西瓜種苗場當「拿手術刀的黑傑克」，體驗基本嫁接技術。（謝佳潾攝）
玉光國小有西瓜文史校本課程，27日特地帶小朋友到西瓜種苗場當「拿手術刀的黑傑克」，體驗基本嫁接技術。（謝佳潾攝）
玉光國小有西瓜文史校本課程，27日特地帶小朋友到西瓜種苗場當「拿手術刀的黑傑克」，體驗基本嫁接技術。（謝佳潾攝）

佳冬鄉有西瓜原鄉之稱，因此玉光國小有西瓜文史校本課程，而校方為讓學生有更深刻的體會，27日特地帶他們到西瓜種苗場當「拿手術刀的黑傑克」，體驗基本嫁接技術，學童們童言童語地直喊辛苦，校長廖淑珍則稱，「小朋友能理解大人的辛苦，真好」。

全台西瓜種苗嫁接技術及種西瓜的人，有8成是從佳冬出去的，因此有「佳冬是西瓜的原鄉」一說，不過在地人發現，這件事很多人不知道，當中包含當地的年輕一輩。因此，玉光國小將西瓜文史編為校本課程，並將教室拉到種苗場，讓新生代更能清楚了解家鄉。

廖淑珍說，前家長會長楊勝有的種苗場，是西瓜文史的最佳上課點，不僅場地設備完善，他還將嫁接比作動手術、器官移植，而學童自然成了怪醫黑傑克，當他們完成手術後，還要將成品送進恢復室，貼近童心的教學方式讓小朋友玩得不亦樂乎。

楊勝有說，這些東西課本上都有，但是小朋友無法透過文字去了解，所以他想先走進他們的世界，再帶領他們到佳冬西瓜的世界。

「真的好辛苦哦！」小朋友邊學邊玩，但也不忘喊累，而這些童言童語聽在廖淑珍耳裡，她雖不捨但也歡喜。她說，小朋友生活安逸，時常忘記快樂是長輩用汗水換來的，這堂課除讓他們認識家鄉外，更要理解大人的辛苦，懂得感恩珍惜與回報。

(中時 )

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