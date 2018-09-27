溫心職場！「身障就博會」9／29善化登場

2018年09月27日 19:28 中時 柯宗緯

台南市政府勞工局為使身心障礙者能夠有更多進入職場之機會，29日早上9時至下午1時於善化區文康育樂中心舉辦「身心障礙者就業博覽會」，共有69家徵才廠商與901個工作機會，現場設有許多身心障礙資源宣導攤位，期待身心障礙朋友到現場找工作的同時，也能獲得相關身心障礙者資源。

勞工局長王鑫基表示，今年身心障礙者就業博覽會邁入第八年，一共有69家廠商與901個工作機會，其中更有許多本市境內的指標企業，如官田鋼鐵、統一實業、臺南紡織、大成長城等，且職缺分布於食品業、製造業、清潔業、服務業等各種產業，讓求職者能夠有更多選擇。

此外，深知身心障礙朋友外出可能較一般求職者有較多的困難，本市內超過一半以上的行政區都有職缺，以便使求職者能夠在居家鄰近地點就找到工作，減少求職者舟車勞頓之辛勞。

勞工局為表揚本市友善職場的企業，特舉辦溫「心」職場的徵選，至今年已邁入第三屆，今年由「皇田工業股份有限公司」獲得優勝，並將在本次就博會接受表揚。

皇田工業於工作環境及條件上不斷提升，藉由「人因工程」的概念與「健康管理系統」的建置大幅減少職業傷害，使員工能夠有安全的工作環境。

除了現場徵才活動與溫心職場獎表揚外，台南市的5家庇護工場也在會場展示相關成果，讓參與活動的朋友在求職之餘，也能夠看到臺南市內身心障礙朋友的在職能上的提升與努力，並透過職訓單位的DIY手作教學展現職訓成果。

另一方面，活動當天也貼心提供許多的附加服務，包含早上自善化火車站至活動現場的接駁專車與復康巴士，會場內也有設置視障按摩免費體驗、托兒專區，讓參加者找工作能更加便捷，亦特別設有履歷健檢的服務，讓求職者在現場面試或投履歷前，先行透過履歷健檢服務交一張吸引目光的履歷表。

同時邀請台灣省女子美容商業同業公會聯合會附設南區職訓中心至現場提供義剪服務，台南市政府勞工局希望藉由相關服務的提供，讓求職者於面試時不僅面試技能更為精進，外表也煥然一新，增加尋職成功的機會。

(中時 )